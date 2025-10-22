DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane
Kad temperature padnu, ništa ne greje bolje od tanjira punjenog bogatim, aromatičnim jelom. Dinstana rebra u kiselom kupusu su tradicionalan, sitan obrok koji spaja ukusnu masnoću mesa sa kiselkastom svežinom kupusa. Savršeno uz krompir ili sveže pečen hleb.
Sastojci:
- 1 kg svinjskih rebara
- 800 gr kiselog kupusa
- 2 crna luka, isečena
- 3 čena belog luka, sitno iseckana
- 1 šargarepa, rendana
- 1 kašika meda
- 1 kašičica kima
- 1 lovorov list
- 2 bobice pimenta
- so i biber po ukusu
- 2 kašike biljnog ulja
- 1 šolja čorbe (povrtne ili mesne)
Priprema:
1. Priprema rebara:
Isecite rebra na manje komade, začinite solju i biberom. Pržite ih u tiganju na ulju sa svih strana dok ne porumene. Izvadite i ostavite sa strane.
2. Priprema kupusa:
U istom tiganju propržite crni i beli luk, zatim dodajte rendanu šargarepu i kiseli kupus. Dodajte med, kim, lovorov list i piment. Pržite nekoliko minuta.
3. Krčkanje:
U dublju šerpu ređajte red rebara, pa red kupusa. Prelijte sve čorbom, poklopite i dinstajte na tihoj vatri 1,5 sat, dok meso ne omekša.
Savet za serviranje:
Služite uz kuvani krompir, hleb ili kukuruznu proju. Jelo je još ukusnije sutradan!
Uživajte!
