DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane

Kad temperature padnu, ništa ne greje bolje od tanjira punjenog bogatim, aromatičnim jelom. Dinstana rebra u kiselom kupusu su tradicionalan, sitan obrok koji spaja ukusnu masnoću mesa sa kiselkastom svežinom kupusa. Savršeno uz krompir ili sveže pečen hleb.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 kg svinjskih rebara

800 gr kiselog kupusa

2 crna luka, isečena

3 čena belog luka, sitno iseckana

1 šargarepa, rendana

1 kašika meda

1 kašičica kima

1 lovorov list

2 bobice pimenta

so i biber po ukusu

2 kašike biljnog ulja

1 šolja čorbe (povrtne ili mesne)

Priprema:

1. Priprema rebara:

Isecite rebra na manje komade, začinite solju i biberom. Pržite ih u tiganju na ulju sa svih strana dok ne porumene. Izvadite i ostavite sa strane.

2. Priprema kupusa:

U istom tiganju propržite crni i beli luk, zatim dodajte rendanu šargarepu i kiseli kupus. Dodajte med, kim, lovorov list i piment. Pržite nekoliko minuta.

3. Krčkanje:

U dublju šerpu ređajte red rebara, pa red kupusa. Prelijte sve čorbom, poklopite i dinstajte na tihoj vatri 1,5 sat, dok meso ne omekša.

Savet za serviranje:

Služite uz kuvani krompir, hleb ili kukuruznu proju. Jelo je još ukusnije sutradan!

Uživajte!