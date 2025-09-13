Ručak dana

DINSTANA GOVEĐA REBRA U SOPSTVENOM SOSU: Ukus koji se topi u ustima!

Milena Tomasevic

13. 09. 2025. u 11:51

NEŽNA, sočna rebra koja se tope u ustima, polako dinstana u mirisnom sosu i servirana na baršunastom pire krompiru – jelo koje oduševljava na svaki zalogaj!

ДИНСТАНА ГОВЕЂА РЕБРА У СОПСТВЕНОМ СОСУ: Укус који се топи у устима!

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za rebra:

  • 1 kg goveđih rebara 
  • 2 crna luka
  • 3 čena belog luka
  • 2 kašike paradajz pirea
  • 1 kašičica slatke paprike
  • 1/2 kašičice ljute paprike
  • 1/2 kašičice timijana
  • 500 ml goveđeg bujona
  • 2 kašike ulja
  • so i biber po ukusu

Za pire krompir:

  • 800 gr krompira
  • 100 ml mleka
  • 50 gr putera
  • 2 kašike pavlake (30% mlečne masti)
  • so i biber po ukusu
  • vlašac (po želji)

Priprema:

Rebra:

Zagrejte ulje u velikoj šerpi i pržite rebra sa svih strana dok ne porumene. Dodajte seckani crni i beli luk i pržite 3–4 minuta. Dodajte paradajz pire i začine, pa promešajte. Sipajte bujon, poklopite i krčkajte na laganoj vatri 2–2,5 sata, dok meso ne omekša. Ako je sos previše redak, otklopite i smanjite ga na željenu gustinu.

Pire:

Kuvajte krompir u slanoj vodi dok ne omekša. Ocedite, dodajte puter, mleko i pavlaku. Izgnječite ili umutite dok ne postane glatko. Začinite solju, biberom i vlašcem.

Serviranje:
 

Poslužite rebra preko vrućeg pire krompira i obilno prelijte mirisnim sosom.

Prijatno!

