DINSTANA GOVEĐA REBRA U SOPSTVENOM SOSU: Ukus koji se topi u ustima!
NEŽNA, sočna rebra koja se tope u ustima, polako dinstana u mirisnom sosu i servirana na baršunastom pire krompiru – jelo koje oduševljava na svaki zalogaj!
Sastojci:
Za rebra:
- 1 kg goveđih rebara
- 2 crna luka
- 3 čena belog luka
- 2 kašike paradajz pirea
- 1 kašičica slatke paprike
- 1/2 kašičice ljute paprike
- 1/2 kašičice timijana
- 500 ml goveđeg bujona
- 2 kašike ulja
- so i biber po ukusu
Za pire krompir:
- 800 gr krompira
- 100 ml mleka
- 50 gr putera
- 2 kašike pavlake (30% mlečne masti)
- so i biber po ukusu
- vlašac (po želji)
Priprema:
Rebra:
Zagrejte ulje u velikoj šerpi i pržite rebra sa svih strana dok ne porumene. Dodajte seckani crni i beli luk i pržite 3–4 minuta. Dodajte paradajz pire i začine, pa promešajte. Sipajte bujon, poklopite i krčkajte na laganoj vatri 2–2,5 sata, dok meso ne omekša. Ako je sos previše redak, otklopite i smanjite ga na željenu gustinu.
Pire:
Kuvajte krompir u slanoj vodi dok ne omekša. Ocedite, dodajte puter, mleko i pavlaku. Izgnječite ili umutite dok ne postane glatko. Začinite solju, biberom i vlašcem.
Serviranje:
Poslužite rebra preko vrućeg pire krompira i obilno prelijte mirisnim sosom.
Prijatno!
