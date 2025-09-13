DINSTANA GOVEĐA REBRA U SOPSTVENOM SOSU: Ukus koji se topi u ustima!

NEŽNA, sočna rebra koja se tope u ustima, polako dinstana u mirisnom sosu i servirana na baršunastom pire krompiru – jelo koje oduševljava na svaki zalogaj!

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za rebra:

1 kg goveđih rebara

2 crna luka

3 čena belog luka

2 kašike paradajz pirea

1 kašičica slatke paprike

1/2 kašičice ljute paprike

1/2 kašičice timijana

500 ml goveđeg bujona

2 kašike ulja

so i biber po ukusu

Za pire krompir:

800 gr krompira

100 ml mleka

50 gr putera

2 kašike pavlake (30% mlečne masti)

so i biber po ukusu

vlašac (po želji)

Priprema:

Rebra:

Zagrejte ulje u velikoj šerpi i pržite rebra sa svih strana dok ne porumene. Dodajte seckani crni i beli luk i pržite 3–4 minuta. Dodajte paradajz pire i začine, pa promešajte. Sipajte bujon, poklopite i krčkajte na laganoj vatri 2–2,5 sata, dok meso ne omekša. Ako je sos previše redak, otklopite i smanjite ga na željenu gustinu.

Pire:

Kuvajte krompir u slanoj vodi dok ne omekša. Ocedite, dodajte puter, mleko i pavlaku. Izgnječite ili umutite dok ne postane glatko. Začinite solju, biberom i vlašcem.

Serviranje:



Poslužite rebra preko vrućeg pire krompira i obilno prelijte mirisnim sosom.

Prijatno!