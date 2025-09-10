Ručak dana

KREMASTI NJOKI SA PAPRIKAMA I SOSOM OD SIRA: Recept za brzu i kremastu večeru

Milena Tomasevic

10. 09. 2025. u 11:45

Brza, kremasta i mirisna večera – savršena za dane kada želite nešto utešno i ukusno za 20 minuta.

КРЕМАСТИ ЊОКИ СА ПАПРИКАМА И СОСОМ ОД СИРА: Рецепт за брзу и кремасту вечеру

FOTO: Novosti

Sstojci:

  • 500 gr njoka 
  • 1 crvena paprika
  • 1 žuta paprika
  • 1 crni luk
  • 2 čena belog luka
  • 200 ml pavlake (30%)
  • 100 gr žutog sira (čedar, gauda...)
  • 50 gr parmezana
  • 1 kašika putera
  • 1 kašičica mlevene slatke paprike
  • ½ kašičice ljute paprike (po želji)
  • so i biber po ukusu
  • svež peršun za posipanje

Priprema:

Priprema povrća:

Paprike iseckajte na trake ili kockice. Crni luk sitno iseckajte, a beli luk propustite kroz presu.

Prženje:

U velikom tiganju zagrejte puter. Dodajte luk i dinstajte dok ne postane staklast. Ubacite paprike i dinstajte 5 minuta. Dodajte beli luk i pržite još 1 minut.

Začinjavanje i sos:

Dodajte so, biber, slatku i (opciono) ljutu papriku. Sipajte pavlaku i kratko prokuvajte. Umešajte rendani žuti sir i parmezan – mešajte dok se sos ne zgusne.

Kuvanje njoka:

Kuvajte njoke u slanoj vodi prema uputstvu (obično 2–3 minuta, dok ne isplivaju).Oceđene  njoke dodajte u tiganj sa sosom i lagano promešajte.

Serviranje:

Pospite svežim peršunom i odmah poslužite.

Prijatno!

