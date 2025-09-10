KREMASTI NJOKI SA PAPRIKAMA I SOSOM OD SIRA: Recept za brzu i kremastu večeru

Brza, kremasta i mirisna večera – savršena za dane kada želite nešto utešno i ukusno za 20 minuta.

FOTO: Novosti

Sstojci:

500 gr njoka

1 crvena paprika

1 žuta paprika

1 crni luk

2 čena belog luka

200 ml pavlake (30%)

100 gr žutog sira (čedar, gauda...)

50 gr parmezana

1 kašika putera

1 kašičica mlevene slatke paprike

½ kašičice ljute paprike (po želji)

so i biber po ukusu

svež peršun za posipanje

Priprema:

Priprema povrća:

Paprike iseckajte na trake ili kockice. Crni luk sitno iseckajte, a beli luk propustite kroz presu.

Prženje:

U velikom tiganju zagrejte puter. Dodajte luk i dinstajte dok ne postane staklast. Ubacite paprike i dinstajte 5 minuta. Dodajte beli luk i pržite još 1 minut.

Začinjavanje i sos:

Dodajte so, biber, slatku i (opciono) ljutu papriku. Sipajte pavlaku i kratko prokuvajte. Umešajte rendani žuti sir i parmezan – mešajte dok se sos ne zgusne.

Kuvanje njoka:

Kuvajte njoke u slanoj vodi prema uputstvu (obično 2–3 minuta, dok ne isplivaju).Oceđene njoke dodajte u tiganj sa sosom i lagano promešajte.

Serviranje:

Pospite svežim peršunom i odmah poslužite.

Prijatno!