KREMASTI NJOKI SA PAPRIKAMA I SOSOM OD SIRA: Recept za brzu i kremastu večeru
Brza, kremasta i mirisna večera – savršena za dane kada želite nešto utešno i ukusno za 20 minuta.
Sstojci:
- 500 gr njoka
- 1 crvena paprika
- 1 žuta paprika
- 1 crni luk
- 2 čena belog luka
- 200 ml pavlake (30%)
- 100 gr žutog sira (čedar, gauda...)
- 50 gr parmezana
- 1 kašika putera
- 1 kašičica mlevene slatke paprike
- ½ kašičice ljute paprike (po želji)
- so i biber po ukusu
- svež peršun za posipanje
Priprema:
Priprema povrća:
Paprike iseckajte na trake ili kockice. Crni luk sitno iseckajte, a beli luk propustite kroz presu.
Prženje:
U velikom tiganju zagrejte puter. Dodajte luk i dinstajte dok ne postane staklast. Ubacite paprike i dinstajte 5 minuta. Dodajte beli luk i pržite još 1 minut.
Začinjavanje i sos:
Dodajte so, biber, slatku i (opciono) ljutu papriku. Sipajte pavlaku i kratko prokuvajte. Umešajte rendani žuti sir i parmezan – mešajte dok se sos ne zgusne.
Kuvanje njoka:
Kuvajte njoke u slanoj vodi prema uputstvu (obično 2–3 minuta, dok ne isplivaju).Oceđene njoke dodajte u tiganj sa sosom i lagano promešajte.
Serviranje:
Pospite svežim peršunom i odmah poslužite.
Prijatno!
Komentari (0)