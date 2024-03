RIŽOTO SA LIGNJAMA KAKAV DO SADA NISTE PROBALI: Savršen ručak za celu porodicu

I u vašoj kuhinji može se osetiti miris mora, a kad probate ovaj specijalitet, imaćete utisak da sedite u najekskluzivnijem restoranu na nekoj obali umesto u svojoj trpezariji.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

400 g lignji

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 šolja pirinča

1 paradajz

1 dl belog vina

puter

peršun

so

biber

maslinovo ulje

parmezan

Priprema:

Lignje isečene na kolutiće propržićete 3 do 4 minuta u tiganju na malo ulja i sa malo soli, zatim ćete ih odložiti sa strane, a u to isto ulje ubaciti luk da se dinsta, ne više od pet minuta, takođe na kraju dodaćete i dva čena sitno iseckanog belog luka. Zatim dodajete jednu punu šolju pirinča i sve zajedno dinstate jedan minut pa pomešajte u to jedan sitno iseckan paradajz, nakon još jednog minuta prelijete sve sa 1 dl belog vina i mešajte dok vino ne ispari, a onda dodajete toplu vodu ili bujon i vratite propržene lignje. Mešate dok sva tečnost ne ispari, pa ponavljate isti postupak sve dok pirinač ne bude sasvim gotov. Na kraju dodajete so, puter i peršun i još jedanput promešajte. Kada servirate gotov rižoto, možete ga posuti sa malo maslinovog ulja, bibera i rendanog parmezana. Prijatno!

