HRSKAVE TIKVICE U BADEMOVOM BRAŠNU: Brz, zdrav i neodoljivo ukusan specijalitet

JOŠ jedan uspešna godina za srpsko streljaštvo. Na redovnoj sednici SSS u Beogradu delegati su usvojili sve godišnje izveštaje i planove. Sa ponosom je istaknuto da je Savez prvi put postao učesnik "Erazmus plus" programa Evropske unije. Sve ohrabruje dolazak mladih strelaca, koji su osvajanjem medalja i na seniorskim šampionatima Evrope pokazali da ne mora da se brine za budućnost.