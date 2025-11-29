Pošalji recept

HRSKAVE TIKVICE U BADEMOVOM BRAŠNU: Brz, zdrav i neodoljivo ukusan specijalitet

Milena Tomasevic

29. 11. 2025. u 07:00

RECEPT koji je osvojio ljubitelje laganih obroka — hrskave tikvice u bademovom brašnu i parmezanu postale su hit među onima koji traže savršen spoj jednostavnosti i bogatog ukusa.

ХРСКАВЕ ТИКВИЦЕ У БАДЕМОВОМ БРАШНУ: Брз, здрав и неодољиво укусан специјалитет

Sastojci:

  • 1–2 tikvice
  • 1 jaje 
  • 3–4 kašike bademovog brašna
  • 2–3 kašike rendanog parmezana
  • origano
  • sušeni beli luk, biber, so i ostali začini po ukusu

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Tikvice isecite na kolutove ili štapiće. U jednoj činiji umutite jaje ili belance. 

U drugoj pomešajte bademovo brašno, parmezan i začine. Komade tikvica umočite u jaje, pa uvaljajte u suvu mešavinu. 

Poređajte ih na pleh sa papirom za pečenje. Pecite 10–15 minuta, dok ne postanu zlatne i hrskave.

Uživajte!

