HRSKAVE TIKVICE U BADEMOVOM BRAŠNU: Brz, zdrav i neodoljivo ukusan specijalitet
RECEPT koji je osvojio ljubitelje laganih obroka — hrskave tikvice u bademovom brašnu i parmezanu postale su hit među onima koji traže savršen spoj jednostavnosti i bogatog ukusa.
Sastojci:
- 1–2 tikvice
- 1 jaje
- 3–4 kašike bademovog brašna
- 2–3 kašike rendanog parmezana
- origano
- sušeni beli luk, biber, so i ostali začini po ukusu
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C. Tikvice isecite na kolutove ili štapiće. U jednoj činiji umutite jaje ili belance.
U drugoj pomešajte bademovo brašno, parmezan i začine. Komade tikvica umočite u jaje, pa uvaljajte u suvu mešavinu.
Poređajte ih na pleh sa papirom za pečenje. Pecite 10–15 minuta, dok ne postanu zlatne i hrskave.
Uživajte!
