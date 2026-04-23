Sa suvim hlebom i biljnim začinima: Drugačija carska pita

Može da predstavlja čitav obrok, servirana uz šunku, sir, ren i mladi luk.

Foto: Depositphotos/Nedomacki

Potrebno je:

Za testo:

- 6 jaja

- 1 kašika mešavine suvih biljnih začina

- 1/2 kašičice bibera

- so

- 100 g mladog luka

- 120 g praške šunke

- 30 g pančete

- 150 g suvog hleba

Za premazivanje kalupa:

- maslac

- prezle

Priprema:

U razmućena jaja dodajte mešavinu suvih biljnih začina, biber, malo soli, naseckani mladi luk i šunku. Pančetu i suvi hleb isecite na kockice pa ih umešajte u smesu s jajima. Okrugli kalup (prečnika 18 cm) premažite maslacem, pospite prezlama pa u njega sipajte pripremljenu smesu s jajima. Kalup pokrijte aluminijskom folijom, stavite u veći pleh s vrućom vodom i pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko 50 minuta. Izvadite iz kalupa, ohladite i isecite na komade željene veličine i oblika. Poslužite uz šunku, sir, ren i mladi luk.