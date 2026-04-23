Peciva i pite

Sa suvim hlebom i biljnim začinima: Drugačija carska pita

Bojana Jovanović

23. 04. 2026. u 07:00

Može da predstavlja čitav obrok, servirana uz šunku, sir, ren i mladi luk.

Са сувим хлебом и биљним зачинима: Другачија царска пита

Foto: Depositphotos/Nedomacki

Potrebno je:

Za testo:

- 6 jaja
- 1 kašika mešavine suvih biljnih začina
- 1/2 kašičice bibera
- so
- 100 g mladog luka
- 120 g praške šunke
- 30 g pančete
- 150 g suvog hleba

Za premazivanje kalupa:
- maslac
- prezle

 

Priprema:

U razmućena jaja dodajte mešavinu suvih biljnih začina, biber, malo soli, naseckani mladi luk i šunku. Pančetu i suvi hleb isecite na kockice pa ih umešajte u smesu s jajima. Okrugli kalup (prečnika 18 cm) premažite maslacem, pospite prezlama pa u njega sipajte pripremljenu smesu s jajima. Kalup pokrijte aluminijskom folijom, stavite u veći pleh s vrućom vodom i pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko 50 minuta. Izvadite iz kalupa, ohladite i isecite na komade željene veličine i oblika. Poslužite uz šunku, sir, ren i mladi luk.

Posle vesti da se ukida dečji program RTS-a, stiglo saopštenje: "Ko želi da razume - shvatiće"

"UPRAVNI odbor neće donositi odluke vodeći se glasnoćom pojedinih profila na društvenim mrežama, već isključivo interesom javnog servisa i građana Srbije. Upravo zato ostajemo posvećeni odgovornom upravljanju, transparentnosti i unapređenju programa. Istina nije stvar interpretacije. Ona je stvar činjenica. A činjenice su, u ovom slučaju, nedvosmislene."

22. 04. 2026. u 20:05

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

