Sa suvim hlebom i biljnim začinima: Drugačija carska pita
Može da predstavlja čitav obrok, servirana uz šunku, sir, ren i mladi luk.
Potrebno je:
Za testo:
- 6 jaja
- 1 kašika mešavine suvih biljnih začina
- 1/2 kašičice bibera
- so
- 100 g mladog luka
- 120 g praške šunke
- 30 g pančete
- 150 g suvog hleba
Za premazivanje kalupa:
- maslac
- prezle
Priprema:
U razmućena jaja dodajte mešavinu suvih biljnih začina, biber, malo soli, naseckani mladi luk i šunku. Pančetu i suvi hleb isecite na kockice pa ih umešajte u smesu s jajima. Okrugli kalup (prečnika 18 cm) premažite maslacem, pospite prezlama pa u njega sipajte pripremljenu smesu s jajima. Kalup pokrijte aluminijskom folijom, stavite u veći pleh s vrućom vodom i pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko 50 minuta. Izvadite iz kalupa, ohladite i isecite na komade željene veličine i oblika. Poslužite uz šunku, sir, ren i mladi luk.
Kuhinjske čarolije: Evo kako da umesite mekanu i sočnu štrudlu
16. 04. 2026. u 23:00
Ovo sigurno niste probali: Baklava sa kamilicom, bez jaja i mleka
21. 04. 2026. u 07:00
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
