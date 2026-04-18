Slatka pita lepša od svake torte: Jeftina, a toliko ukusna da nećete stati na samo jednom parčetu

NE zahteva nikakvo kulinarsko umeće, a rezultat je toliko vrhunski da će vas svi gosti odmah pitati za recept.

Ova pita je idealna i za dane posta, ali i za sve one trenutke kada vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo namirnica u kući.

Sastojci za slatku pitu:

1 pakovanje kora za pitu

600 g rendanih jabuka

200 g mlevenih oraha

200 g šećera

2 vanilin šećera

malo cimeta

50 ml ulja

100 ml vode ili kisele vode

šećer u prahu za posipanje

Priprema pite:

Jabuke izrendati, dodati šećer, vanilin šećer i cimet pa promešati. Ulje i vodu pomešati. Odvojiti po 3 kore za jedan rolat.

Na prvu koru staviti dve kašike, a na drugu jednu kašiku mešavine ulja i vode, premazati.

Treću koru posuti mlevenim orasima pa staviti 3-4 kašike fila. Odozgo posuti malo oraha ponovo. Ponoviti postupak dok ne utrošite sve kore.

Uviti rolate i staviti ih u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate premazati mešavinom ulja i vode.

Peći oko 20 minuta na 180°C. Ohlađene rolate iseći i posuti prah šećerom.

Kako da kora puca pod prstima, a unutra ostane sočna

Ako želite da vaša slatka pita spolja bude neverovatno hrskava, a iznutra ostane sočna, tajna je u kiseloj vodi.

Umesto obične vode, u mešavinu sa uljem uvek dodajte kiselu – mehurići će učiniti da kore budu vazdušastije i da se ne „slepe“ tokom pečenja.

Takođe, pet minuta pre kraja pečenja, možete rolate još jednom lagano poprskati hladnom vodom, što će piti dati onaj prepoznatljivi domaći izgled.

Jedan caka čini da fil bude kao najfiniji krem

Mnoge domaćice greše pa previše iscede jabuke nakon rendanja, misleći da će pita biti gnjecava. Nemojte to raditi! Jabuke treba da zadrže svoj sok jer će on, u kombinaciji sa mlevenim orasima, napraviti najlepši kremasti fil tokom pečenja.

Ako su jabuke baš previše vodenaste, radije dodajte kašiku griza u smesu – on će upiti višak vlage, a pita će ostati bogata i mirisna.

Jeftina slatka pita koja uvek uspeva

Na kraju, ne trebaju vam skupi sastojci da biste napravili nešto stvarno dobro. Ova jeftina slatka pita je dokaz da se uz malo truda i par osnovnih namirnica dobija vrhunski desert koji svi vole.

Bilo da postite ili samo želite nešto slatko na brzinu, ovo je recept koji uvek prolazi i koji ćete sigurno često ponavljati.

Prijatno!

