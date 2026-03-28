Peciva i pite

POSNE BEZGLUTENSKE GRISINE: Hrskave, mirisne i lagane

Milena Tomasevic

28. 03. 2026. u 07:00 >> 06:33

Ove posne bezglutenske grisine od brašna od leblebija pravi su mali gurmanski užitak. Obogaćene maslinovim uljem, belim lukom i ruzmarinom, donose dah Mediterana u svaki zalogaj. Idealne su kao zdrava grickalica ili savršen dodatak uz supe i salate.

ПОСНЕ БЕЗГЛУТЕНСКЕ ГРИСИНЕ: Хрскаве, мирисне и лагане

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

150 gr brašna od leblebija (bez glutena)
150 gr bezglutenskog brašna 
180 ml vode
20 gr svežeg kvasca
1 kašičica morske soli
1 kašičica šećera
50 gr margarina ili maslaca

Priprema:
U činiji pomešajte vodu, kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte ostale sastojke i sve sjedinite.. Ostavite testo da naraste 30–60 minuta, dok se ne udvostruči. Nakon toga testo premesite i rukama oblikujte grisine – što tanje, to hrskavije. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–23 minuta.

Preliv:

50 ml maslinovog ulja
1 kašičica soli 
1 kašičica ruzmarina
3 čena belog luka ili 1 kašičica belog luka u prahu

Čim izvadite grisine iz rerne, pomešajte sastojke za preliv i četkicom premažite svaku grisinu. Ostavite da upiju. 

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
