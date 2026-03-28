POSNE BEZGLUTENSKE GRISINE: Hrskave, mirisne i lagane
Ove posne bezglutenske grisine od brašna od leblebija pravi su mali gurmanski užitak. Obogaćene maslinovim uljem, belim lukom i ruzmarinom, donose dah Mediterana u svaki zalogaj. Idealne su kao zdrava grickalica ili savršen dodatak uz supe i salate.
Sastojci za testo:
150 gr brašna od leblebija (bez glutena)
150 gr bezglutenskog brašna
180 ml vode
20 gr svežeg kvasca
1 kašičica morske soli
1 kašičica šećera
50 gr margarina ili maslaca
Priprema:
U činiji pomešajte vodu, kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte ostale sastojke i sve sjedinite.. Ostavite testo da naraste 30–60 minuta, dok se ne udvostruči. Nakon toga testo premesite i rukama oblikujte grisine – što tanje, to hrskavije. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–23 minuta.
Preliv:
50 ml maslinovog ulja
1 kašičica soli
1 kašičica ruzmarina
3 čena belog luka ili 1 kašičica belog luka u prahu
Čim izvadite grisine iz rerne, pomešajte sastojke za preliv i četkicom premažite svaku grisinu. Ostavite da upiju.
Uživajte!
