POSNE BEZGLUTENSKE GRISINE: Hrskave, mirisne i lagane

Ove posne bezglutenske grisine od brašna od leblebija pravi su mali gurmanski užitak. Obogaćene maslinovim uljem, belim lukom i ruzmarinom, donose dah Mediterana u svaki zalogaj. Idealne su kao zdrava grickalica ili savršen dodatak uz supe i salate.

Sastojci za testo:

150 gr brašna od leblebija (bez glutena)

150 gr bezglutenskog brašna

180 ml vode

20 gr svežeg kvasca

1 kašičica morske soli

1 kašičica šećera

50 gr margarina ili maslaca

Priprema:

U činiji pomešajte vodu, kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte ostale sastojke i sve sjedinite.. Ostavite testo da naraste 30–60 minuta, dok se ne udvostruči. Nakon toga testo premesite i rukama oblikujte grisine – što tanje, to hrskavije. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–23 minuta.

Preliv:

50 ml maslinovog ulja

1 kašičica soli

1 kašičica ruzmarina

3 čena belog luka ili 1 kašičica belog luka u prahu

Čim izvadite grisine iz rerne, pomešajte sastojke za preliv i četkicom premažite svaku grisinu. Ostavite da upiju.

Uživajte!