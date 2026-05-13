JOŠ JEDAN FIJASKO BLOKADERA: Pozvali ceo Šabac, došlo im troje ljudi

BLOKADERI u Šapcu objavili su poziv na društvenim mrežama onima koji ih podržavaju da se okupe u što većem broju, povodom održavanje Skupštine Grada Šapca.

Kako se naveli, namera je bila da "još jednom pokažu SNS odbornicima da su prošlost i da studenti pobeđuju".

Međutim, kao i bezbroj puta do sada, blokadersko okupljanje doživelo je totalni fijasko. Na zakazani skup došlo je, ni manje ni više, troje ljudi.