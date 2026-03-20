ŠTAPIĆI SA MASLINAMA: Savršena zdrava grickalica
Sa samo nekoliko sastojaka i minimalnim vremenom pripreme, dobijate mirisne, mekane i proteinski bogate štapiće koji su idealni kao užina, prilog ili deo tanjira za grickanje.
Sastojci
- 180 gr brašna sa praškom za pecivo
- 190 gr grčkog jogurta sa proteinima
- 80 gr seckanih maslina
- 25 gr rendanog laganog sira
- prstohvat soli
Priprema:
U jednoj činiji pomešajte sve sastojke dok ne dobijete kompaktno testo. Podelite ga na osam delova, oblikujte štapiće i poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Po želji ih blago posolite i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Najbolji su topli, tek iz rerne, ali ih možete čuvati u frižideru do tri dana.
Prijatno!
Komentari (0)