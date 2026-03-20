Peciva i pite

ŠTAPIĆI SA MASLINAMA: Savršena zdrava grickalica

Milena Tomasevic

20. 03. 2026. u 07:00

Sa samo nekoliko sastojaka i minimalnim vremenom pripreme, dobijate mirisne, mekane i proteinski bogate štapiće koji su idealni kao užina, prilog ili deo tanjira za grickanje.

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 180 gr brašna sa praškom za pecivo
  • 190 gr grčkog jogurta sa proteinima
  • 80 gr seckanih maslina
  • 25 gr rendanog laganog sira
  • prstohvat soli

Priprema:
U jednoj činiji pomešajte sve sastojke dok ne dobijete kompaktno testo. Podelite ga na osam delova, oblikujte štapiće i poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Po želji ih blago posolite i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Najbolji su topli, tek iz rerne, ali ih možete čuvati u frižideru do tri dana.


Prijatno!

Drugi pišu

Najnovije iz rubrike

BEJGLI SA SVEŽIM SIROM: Zdrav i ukusan početak dana
Peciva i pite

0 0

BEJGLI SA SVEŽIM SIROM: Zdrav i ukusan početak dana

Ako tražite brz, lagan i hranljiv doručak, tanki bejgli sa svežim sirom su odličan izbor. Kombinacija kremastog sira, svežeg povrća i hrskavog bejgla daje savršen balans ukusa i nutritivnih vrednosti. Spremaju se za svega nekoliko minuta, što ih čini idealnim za užurbana jutra.

19. 03. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NJIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)