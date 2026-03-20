ŠTAPIĆI SA MASLINAMA: Savršena zdrava grickalica

Sa samo nekoliko sastojaka i minimalnim vremenom pripreme, dobijate mirisne, mekane i proteinski bogate štapiće koji su idealni kao užina, prilog ili deo tanjira za grickanje.

Sastojci

180 gr brašna sa praškom za pecivo

190 gr grčkog jogurta sa proteinima

80 gr seckanih maslina

25 gr rendanog laganog sira

prstohvat soli

Priprema:

U jednoj činiji pomešajte sve sastojke dok ne dobijete kompaktno testo. Podelite ga na osam delova, oblikujte štapiće i poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Po želji ih blago posolite i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Najbolji su topli, tek iz rerne, ali ih možete čuvati u frižideru do tri dana.



Prijatno!