VREME DANAS: Vedro jutro, oblačan dan
VREME u Srbiji ujutro sveže i iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom.
Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području AP Kosovo i Metohija.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak i olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju.
Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.
Vreme u Beogradu
Nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 17.
Vreme narednih dana
Prema prognozi za narednih sedam dana, jutra će biti sveža, naročito u četvrtak. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SLEDI POTOP: Lepo vreme, pa pljuskovi sa grmljavinom
14. 05. 2026. u 22:47
OGROMNE GUŽVE NA GRANICAMA: Kamioni zarobljeni satima
14. 05. 2026. u 19:04
RUSKI VOJNI STRUČNjAK: Jedan udar "orešnika" i "sarmata" može da uništi čitav NATO u Evropi
KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).
13. 05. 2026. u 12:29
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)