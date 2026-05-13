VREME DANAS: Vedro jutro, oblačan dan

VREME u Srbiji ujutro sveže i iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom.

Foto: Unsplash/Raychel Sanner

Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području AP Kosovo i Metohija.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak i olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju.

Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.

Vreme u Beogradu

Nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 17.

Vreme narednih dana

Prema prognozi za narednih sedam dana, jutra će biti sveža, naročito u četvrtak. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

(Sputnjik)