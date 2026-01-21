PUNJENI ŠTAPIĆI GOTOVI ZA TREN: Mekani, mirisni i neodoljivi!

Ako vam treba brz i siguran recept koji uspeva svaki put, ovi punjeni štapići su pravi izbor. Prave se jednostavno, bez tačnog merenja brašna, a mogu se puniti po želji – salamom, sirom ili kačkavaljem. Savršeni su za doručak, užinu ili iznenadne goste.

FOTO: Novosti

Sastojci

400 ml mlakog mleka

150 ml ulja

20 gr svežeg kvasca

so po ukusu

1 kašičica šećera

brašno (dodavati postepeno, dok se ne dobije meko testo koje se ne lepi za ruke)

1 jaje (za premazivanje)

susam, lan (po želji)

salama, sir ili kačkavalj (za punjenje)

Priprema:

U posudu sipati mlako mleko, dodati ulje, kvasac, so i šećer, pa postepeno dodavati brašno i zamesiti meko testo koje se ne lepi za ruke. Od testa praviti loptice jednake veličine. Svaku lopticu razvući u pravougaonik, na jednu stranu poređati salamu, sir ili kačkavalj po želji, pa uviti u štapić. Ređati u podmazan pleh, premazati umućenim jajetom i po želji posuti susamom ili lanom. Ostaviti da kratko odmore dok se rerna zagreva. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 250°C dok lepo ne porumene. Kada su pečeni, svaki štapić premazati sa vrlo malo ulja i pokriti krpom da ostanu mekani.

Prijatno!