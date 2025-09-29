Peciva i pite

MINI PLJESKAVICE SA SIROM: Hrskava užina koju deca obožavaju

Milena Tomasevic

29. 09. 2025. u 18:00

Ove mini sirne pljeskavice su brze, hrskave i ukusane – savršene za užinu bilo kog doba dana. Pripremaju se od samo tri osnovna sastojka, a začini i rendani sir daju im neponovljiv ukus.

МИНИ ПЉЕСКАВИЦЕ СА СИРОМ: Хрскава ужина коју деца обожавају

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr svežeg sira
  • 1 jaje
  • 60 gr brašna
  • omiljeni začini (npr. origano, so)
  • rendani sir za posipanje

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C i obložite pleh papirom za pečenje. U činiji pomešajte sveži sir, jaje i brašno dok smesa ne postane glatka. Dodajte začine po ukusu. Oblikujte male pljeskavice (mini sirne pljeskavice) i poređajte ih na pleh. Pospite rendanim sirom. Pecite 20–25 minuta, dok pljeskavice ne porumene. Poslužite tople, kao užinu ili uz omiljeni sos (npr. paradajz sos).

Uživajte!

