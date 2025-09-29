MINI PLJESKAVICE SA SIROM: Hrskava užina koju deca obožavaju
Ove mini sirne pljeskavice su brze, hrskave i ukusane – savršene za užinu bilo kog doba dana. Pripremaju se od samo tri osnovna sastojka, a začini i rendani sir daju im neponovljiv ukus.
Sastojci:
- 200 gr svežeg sira
- 1 jaje
- 60 gr brašna
- omiljeni začini (npr. origano, so)
- rendani sir za posipanje
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C i obložite pleh papirom za pečenje. U činiji pomešajte sveži sir, jaje i brašno dok smesa ne postane glatka. Dodajte začine po ukusu. Oblikujte male pljeskavice (mini sirne pljeskavice) i poređajte ih na pleh. Pospite rendanim sirom. Pecite 20–25 minuta, dok pljeskavice ne porumene. Poslužite tople, kao užinu ili uz omiljeni sos (npr. paradajz sos).
Uživajte!
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)