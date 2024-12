NAJBOLJI RECEPT ZA TESTO ZA PICU: Lako se pravi, a još brže jede

Umesto da kupujete testo za picu u prodavnici, možete da napravite domaće kod kuće i ukus će biti fantastičan.

Foto Shutterstock

Sastojci:

1 kg višenamenskog brašna

1,5 kašičica instant suvog kvasca

1,5 kašičice morske soli

500 ml hladne vode

1 kašika ulja

Priprema:

Kako biste napravili testo za picu, zagrejte rernu najmanje 45 minuta do jednog sata sa kamenom za picu koji je već unutra, na oko 270 stepeni. U činiji pomešajte brašno, morsku so i kvasac mikserom na maloj brzini, dok se sve ne sjedini, a zatim dodajte hladnu vodu.

Prebacite na pobrašnjenu površinu i mešajte 8 do 10 minuta. Testo treba da bude glatko i lepljivo, ali ne bi trebalo da se lepi za ivice posude, samo malo za dno. Ako se testo lepi za ivice, pospite sa još malo brašna, ako je previše suvo dodajte još malo vode. Ovo će se razlikovati svaki put kada ga pravite, tako da dodatno brašno imajte pri ruci.

Nakon toga, isecite testo na 6 delova i oblikujte ih u krugove. Stavite ih na lagano nauljen pleh i pokapajte sa 1 kašikom ulja. Prekrijte najlonskom folijom i ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi i da se diže 2 sata. Pospite pult sa malo brašna, uzmite jedan komad testa i pritiskajte ga prstima dok ne dobijete 1,5 cm debeo krug. Pesnicama i zglobovima počnite da razvlačite testo do 25 cm u prečniku.

Pleh za picu dobro pospite griz brašnom ili kukuruznim brašnom i stavite testo na njega pazeći da lako klizi kada se pomera. Sipajte 2-3 kašike sosa za picu u centar i rasporedite ga poleđinom kašike ostavljajući prostora na bočnim ivicama. Pospite mocarelom i dodajte svoje omiljene prelive. Picu ubacite na prethodno zagrejan kamen za picu u rerni i pecite 5 do 7 minuta ili dok ne porumeni na ivicama. Prijatno!

(stvarukusa)

BONUS SADRŽAJ

Predstavljamo vam riznicu podataka koji ne govore samo o sastavu jela, već i o jednom načinu života kada se imalo vremena za dugu pripremu jela i kada je cela porodica sedela za stolom. Učinite korak ka očuvanju domaće kulinarske tradicije od zaborava i poručite ovu zaista vrednu knjigu na linku: Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje.

Turska kuhinja je ostavila neizbrisiv trag na kuhinju balkanskih naroda. U ovoj knjizi ćete pronaći vekovima stare recepte koji su pažljivo odabrani kako biste vašu kuhinju podigli na zavidan nivo. Poručite na ovom linku i krenite putem večnih ukusa koje svi obožavaju: TURSKA KUHINjA sa vekovnim receptima.

Ova knjiga nije samo običan kuvar, već i neverovatna priča o Italiji, njenoj istoriji, običajima i kulturi. Otkrijte najveća dostignuća italijanske kulinarske umetnosti na jedinstvenom putovanju Apeninskim poluostrvom u društvu kuvara Akademije Barila. Poručite na linku: Italijanska kuhinja: recepti s potpisom starih majstora.

JEREMY PANG, osnovao je 2009. školu woka, jedinu azijsku školu u središtu Londona. Jedinstven dar da svoje znanje prenese polaznicima na pristupačan i zanimljiv način ubrzo mu je doneo priznanje autoriteta u svijetu kineske kuhinje. Za ovu knjigu kažu da je remek-delo, poručite je još danas: Kineska kuhinja - izvorni kineski recepti.