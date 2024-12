POGAČICE SA ČVARCIMA: Nećete moći da im odolite, a prave se nikad lakše

Pogačice sa čvarcima su ukusno slano, hrskavo pecivo, koje posebno prija zimi, uz jogurt ili omiljeni topli napitak. Odličan su izbor za doručak, užinu ili večeru.

Foto: Jutjub/Printskrin

Sastojci:

brašno 1 kg

4 jaja

so 1 kašika

ulje oko 1 dl

mleko 0,7 l

šećer 1 kašičica

kvasac 50 g

mlaka voda po potrebi

tropa od čvaraka 300 g

sitni čvarci 300 g

Priprema:

U mlako mleko dodati šećer i promešati, pa izmrviti kvasac i ostaviti da nadođe.

U prosejano brašno dodati so i izmešati (da so ne dođe u direktan dodir sa kvascem), napraviti udubljenje u brašnu, razbiti jaja, pa sipati ulje i mleko sa nadošlim kvascem. Zamesiti glatko, meko testo, po potrebi dodati mlake vode pri zamesivanju, pokriti krpom i ostaviti da naraste do udvostručenja volumena. Kada je testo naraslo, izručiti ga, bez premesivanja, na pobrašnjenu radnu površinu i rastanjiti oklagijom što tanje. Celu površinu testa obilno premazati tropom od čvaraka. Preko tropa obilno posuti sitne čvarke i blago pritisnuti da se čvarci zalepe za trop, kako ne bi spadali pri prenošenju testa. Ukoliko trop ili čvarci nisu slani, posoliti po ukusu. Nadeveno testo iseći na 8 istovetnih delova. Na jedan deo testa stavljati drugi, na drugi treći, ukupno 7 komada, svaki sa premazanom površinom okrenutom na gore.

Poslednji, osmi komad testa pažljivo prevrnuti sa premazanom površinom na dole.

Naslagano testo prekriti krpom i ostaviti da naraste oko 20 minuta. Kada je testo naraslo, rastanjiti ga oklagijom, pazeći da se slojevi ne poremete, a istovremeno vodeći računa da se dobije pravilan oblik testa, kvadratni ili pravougaoni.Oštrim nožem iseći testo na kvadrate željene veličine (8x8 cm). Pogačice slagati u ovlaš podmazan pleh sa vrlo malim razmakom.

Svaku pogačicu odozgo premazati sa malo tropa i gornju površinu malo nareckati nožem.

Prekriti pleh i ostaviti da pogačice narastaju oko 20 minuta. Peći u zagrejanoj rerni na 180’ C oko 15-20 minuta, zavisno od debljine pogačica, da lepo porumene.

(superrecepti)

BONUS SADRŽAJ

Predstavljamo vam riznicu podataka koji ne govore samo o sastavu jela, već i o jednom načinu života kada se imalo vremena za dugu pripremu jela i kada je cela porodica sedela za stolom. Učinite korak ka očuvanju domaće kulinarske tradicije od zaborava i poručite ovu zaista vrednu knjigu na linku: Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje.

Turska kuhinja je ostavila neizbrisiv trag na kuhinju balkanskih naroda. U ovoj knjizi ćete pronaći vekovima stare recepte koji su pažljivo odabrani kako biste vašu kuhinju podigli na zavidan nivo. Poručite na ovom linku i krenite putem večnih ukusa koje svi obožavaju: TURSKA KUHINjA sa vekovnim receptima.

Ova knjiga nije samo običan kuvar, već i neverovatna priča o Italiji, njenoj istoriji, običajima i kulturi. Otkrijte najveća dostignuća italijanske kulinarske umetnosti na jedinstvenom putovanju Apeninskim poluostrvom u društvu kuvara Akademije Barila. Poručite na linku: Italijanska kuhinja: recepti s potpisom starih majstora.

JEREMY PANG, osnovao je 2009. školu woka, jedinu azijsku školu u središtu Londona. Jedinstven dar da svoje znanje prenese polaznicima na pristupačan i zanimljiv način ubrzo mu je doneo priznanje autoriteta u svijetu kineske kuhinje. Za ovu knjigu kažu da je remek-delo, poručite je još danas: Kineska kuhinja - izvorni kineski recepti.