AMERIČKA PITA SA VIŠNJAMA: Klasik bez premca još ukusniji od originalne verzije

Američka pita sa višnjama je puna gustog fila, a spolja ima hrskavu koricu.

Foto: Shutterstock

Sastojci:



Za koru:

2 i po šolje brašna

1 kašika šećera

1 kašičica soli

1 šolja hladnog putera (isečenog na kockice)

pola šolje hladne vode

Za fil:

4 šolje očišćenih i osušenih višanja

1 šolja šećera

1/4 šolje kukuruznog skroba

1 kašičica ekstrakta vanile

1/4 kašičice bademovog ekstrakta (opciono)

1 kašika limunovog soka

1/4 kašičice soli

Za premazivanje:

1 jaje

Priprema:



U velikoj posudi pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte hladan puter i mešajte viljuškom ili rukama dok smesa ne postane mrvičasta. Postepeno dodajte hladnu vodu, mešajući dok se testo ne sjedini. Možda neće biti potrebno pola šolje vode. Podelite testo na dva dela, oblikujte u diskove, umotajte u plastičnu foliju i stavite u frižider na najmanje 1 sat. U velikoj posudi pomešajte višnje, šećer, kukuruzni skrob, vanilu, bademov ekstrakt (ako ga koristite), limunov sok i so. Dobro izmešajte i ostavite sa strane. Izvadite jedan disk testa iz frižidera i razvucite ga na pobrašnjenoj površini do prečnika malo većeg od kalupa za pitu (oko 23 cm). Stavite testo u kalup za pitu. Sipajte fil od višanja u kalup sa testom. Izvadite drugi disk testa iz frižidera i razvucite ga. Stavite preko fila i spojite ivice sa donjim testom. Premažite gornji deo pite umućenim jajetom. Pecite pitu na 220 stepeni 20 minuta. Smanjite temperaturu na 175 i pecite pitu još 40-45 minuta, ili dok kora ne postane zlatnosmeđa, a fil ne počne da kipi. (trpeza)

