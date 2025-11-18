KUVANA BUNDEVA S MEDOM: Zaboravljena starinska poslastica sa toplim ukusom detinjstva

NEKADA je miris kuvanog bundeve s medom značio da je jesen stigla do tiših dana. Danas je ovo jednostavno jelo savršeno za one koji poste, ali ne žele da se odreknu toplog ukusa detinjstva

Foto: Freepic

U vreme kada nije bilo ni posnih kolača iz prodavnice, ni recepata na internetu, domaćice su znale kako da naprave poslasticu od onoga što im jesen da. Bundeva, med i malo pažnje bili su dovoljni da se na stolu nađe topao, slatkast obrok koji miriše na ognjište, ne na šećer.

Kuvana bundeva s medom pripremala se često u sred posta, naročito u danima kada se nije peklo, nije trošilo mnogo, a trebalo je zasladiti i decu i stare. Nije se služila iz tanjira, već iz šerpe, na kašiku, uz ćutanje ili priču o tome kako je godina prošla.

Bundeva se najčešće seckala na kocke, dodavala u ključalu vodu s prstohvatom soli, i kuvala dok ne omekša — ali ne da se raspadne.

Potom se vadila, slagala u činiju, i još topla prelivala medom.

Neki su dodavali malo cimeta, oraha ili suvog grožđa, ali baza je ostajala ista: bundeva i med.

U nekim krajevima Srbije, naročito u Pomoravlju i oko Timočke Krajine, kuvana bundeva se jela i kao večera. Stariji bi rekli: „Slatko, a ne grešiš dušu.“

Ova poslastica danas može da se napravi za 15 minuta, sa malo sastojaka, ali puno značenja. Posebno je voljena u vreme božićnog posta, kada se traže ukusi koji greju, a ne opterećuju.

U kući gde miriše kuvana bundeva, dan sporije ide. Možda baš zato što nas podseća da nije svaka slatkoća u šećeru, i nije svako zadovoljstvo u raskoši.

(Lepote Srbije)