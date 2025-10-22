SUPA SA KNEDLAMA OD PILEĆE DŽIGERICE: Stari dobri ukus domaće kuhinje
Topla supa koja miriše na detinjstvo i nedeljni ručak kod bake. Knedle od džigerice su pravi kulinarski povratak u prošlost – jednostavne, hranljive i pune ukusa. Evo kako da ih pripremite kod kuće.
Sastojci:
Za knedle:
- 400 gr bajatih zemički
- 250 gr mlevene džigerice
- 500 ml vrelog mleka
- 2 jaja
- 1 crni luk (sitno seckan)
- 1 šaka peršuna
- 1 šaka majčine dušice
- 2 kašike putera
- so i biber
Za čorbu:
- 1 veza povrća za supu (šargarepa, celer, praziluk)
- 2–3 litra vode
- so i biber
Priprema:
Povrće stavite u lonac sa vodom i kuvajte 30–40 minuta. Zemičke preliti vrelim mlekom, ostaviti da omekšaju. Propržiti luk na puteru, pa dodati omekšali hleb, džigericu, jaja, začine i sve dobro izmešati. Oblikovati knedle i ubaciti u čorbu. Kuvati još 10–15 minuta. Supa je najbolja sveža i topla – uz malo peršuna odozgo i parče domaćeg hleba.
Uživajte!
