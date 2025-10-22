Bakini recepti

SUPA SA KNEDLAMA OD PILEĆE DŽIGERICE: Stari dobri ukus domaće kuhinje

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 18:00

Topla supa koja miriše na detinjstvo i nedeljni ručak kod bake. Knedle od džigerice su pravi kulinarski povratak u prošlost – jednostavne, hranljive i pune ukusa. Evo kako da ih pripremite kod kuće.

СУПА СА КНЕДЛАМА ОД ПИЛЕЋЕ ЏИГЕРИЦЕ: Стари добри укус домаће кухиње

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za knedle:

  • 400 gr bajatih zemički
  • 250 gr mlevene džigerice
  • 500 ml vrelog mleka
  • 2 jaja
  • 1 crni luk (sitno seckan)
  • 1 šaka peršuna
  • 1 šaka majčine dušice
  • 2 kašike putera
  • so i biber

Za čorbu:

  • 1 veza povrća za supu (šargarepa, celer, praziluk)
  • 2–3 litra vode
  • so i biber

Priprema:

Povrće stavite u lonac sa vodom i kuvajte 30–40 minuta. Zemičke preliti vrelim mlekom, ostaviti da omekšaju. Propržiti luk na puteru, pa dodati omekšali hleb, džigericu, jaja, začine i sve dobro izmešati. Oblikovati knedle i ubaciti u čorbu. Kuvati još 10–15 minuta. Supa je najbolja sveža i topla – uz malo peršuna odozgo i parče domaćeg hleba.

Uživajte!

