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AMERIKANCI PRIMETILI DA UKRAJINCI BEZGLAVO BEŽE: Rusi promenili taktiku u Ukrajini, ono što su uradili izaziva strahopoštovanje i u Pentagonu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

03. 09. 2026. u 16:05

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RUSIJA je promenila taktiku vođenja borbenih dejstava u Ukrajini, prebacujući akcenat sa artiljerije i tenkova na FPV dronove, piše Forbes.

АМЕРИКАНЦИ ПРИМЕТИЛИ ДА УКРАЈИНЦИ БЕЗГЛАВО БЕЖЕ: Руси променили тактику у Украјини, оно што су урадили изазива страхопоштовање и у Пентагону

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

 - Široka upotreba FPV dronova omogućava Rusiji da zadrži svoju vatrenu moć, istovremeno izbegavajući ranjivost artiljerije i oklopne tehnike. Umesto masovne artiljerijske pripreme za potiskivanje ukrajinskih položaja uoči juriša, ruske grupe bespilotnih letelica mogu da pretražuju teren i izvode precizne udare po pojedinačnim položajima, tehnici i ljudstvu - navodi se u tekstu.

Kako se ističe, veliki broj ruskih bespilotnih letelica može da potisne ukrajinske snage, primoravajući ih da se sklone u zaklone, čime se ruskim jurišnim grupama pruža veća sloboda za manevrisanje.

Prema navodima američkog lista, jedinice opremljene dronovima imaju niz prednosti u odnosu na artiljerijske sisteme i oklopnu tehniku.

 - One zauzimaju znatno manje prostora i mogu da se rasporede ili kamufliraju na udaljenosti od nekoliko kilometara iza linije fronta. Takođe mogu da lansiraju veliki broj relativno jeftinih bespilotnih letelica, bez izlaganja velikih sistema naoružanja opasnosti prilikom svakog udara - naglasio je autor teksta.

Ranije u četvrtak, tokom obraćanja na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ruske snage svakodnevno napreduju u zoni specijalne vojne operacije, i to na svim delovima linije borbenog kontakta.

Ruski lider je naveo da se u poslednje vreme tempo napredovanja ruskih snaga povećava.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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