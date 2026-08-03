POGOĐENA ČETIRI BRODA KOJA SU SNABDEVALA VSU: Snažan noćni udar Rusa, sevalo nebo iznad Crvenog mora

ORUŽANE snage Ruske Federacije pogodile su tri teretna broda u vodama Crnog mora, kao i još jedan takav brod u luci Nikolajev, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

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Kako su istakli u saopštenju, tokom noći ruske snage su nastavile da izvode udare na transportnu infrastrukturu Ukrajine koja je korišćena u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

Napomenuli su da su u udarima bespilotnih letelica pogođeni u vodama Crnog mora tri teretna broda koja su prevozila tovare vojne namene, kao i jedan brod koji je dopremao teret za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u luci Nikolajev.

Rusija od početka jula izvodi udare na ukrajinske luke i brodove u Crnom moru, kako bi uništila zalihe goriva i ratnih materijala dopremljenih morskim putem. Kampanja je pokrenuta nakon serije ukrajinskih napada dronovima na Krim, ruske brodove u Crnom i Azovskom moru, kao i rafinerije i stovarišta nafte.

(RT Balkan)

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