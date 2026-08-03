ČEKA SE KONAČNA ODLUKA TRAMPA Iran tvrdi: "Budala, ostao je bez goriva"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u nedelju u razgovoru sa novinarima u predsedničkom avionu Air Fors One da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže "masovni napad" na tu zemlju.

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- Znali su obim napada jer su videli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo sa njima, da pregovaramo i to počinje u ponedeljak popodne. Videćemo - rekao je Tramp u nedelju novinarima u predsedničkom avionu nakon vikenda u svom golf klubu u Bedminsteru u Nju Džersiju, prenosi CNN.

Tramp je rekao da su ga saveznici poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, ali i Iran, zamolili da otkaže planirani napad.

- Bili smo potpuno spremni, ali kada su saveznici zamolili da se otkaže, mi smo rekli 'ok, videćemo'. Razlog zašto su tražili otkazivanje je taj što misle da postoji dogovor - rekao je Tramp i dodao da postoji dogovor oko Ormuskog moreuza, a zatim će biti dogovora i oko nuklearnog programa, tj. kako je rekao "denuklearizacije Irana".

Saudijski krunski princ Muhamed bin Salman razgovarao je telefonom sa Trampom i pozvao na deeskalaciju sukoba, saopštila je u nedelju saudijska državna novinska agencija.

Ranije su neimenovani izvori rekli CNN-u da je saudijski princ tokom tog poziva izrazio zabrinutost zbog planova za napad na Iran.

Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trampa da zaustavi planirane napade.

- Tramp, budala je ostao bez goriva - objavila je u nedelju poluzvanična novinska agencija Fars.

Prema novinskoj agenciji Mehr, Kanal 13 izraelske televizijske mreže emitovao je izveštaj u kojem se pominje mogućnost nestašice raketa-presretača u Sjedinjenim Državama i da bi ovo pitanje moglo da bude razlog Trampove odluke o povlačenju iz sukoba sa Iranom.

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