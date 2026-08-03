DOŠAO JE I TAJ DAN: Zvezda saznaje ime potencijalnog rivala u plej-ofu za Ligu šampiona!
Žreb za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona održaće se danas od 12.00 časova
Srpski prvak Crvena zvezda naći će se u kuglicama na izvlačenju i biće među povlašćenim timovima.
Potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:
Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
LASK (Austrija)
Viking (Norveška)
Prvi mečevi na programu su 18. i 19, a revanši 25. i 26. avgusta.
U slučaju da Crvena zvezda ne uspe da eliminiše Hapoel Ber Ševu, evropski put nastavila bi u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope, gde bi je čekao znatno teži posao.
Žreb za poslednju rundu kvalifikacija zakazan je za 13 časova, a crveno-beli u toj fazi ne bi imali status nosioca. To znači da bi već na startu mogli da nalete na neke od najkvalitetnijih timova koji su ostali u borbi za grupnu fazu.
Među mogućim protivnicima nalaze se zvučna evropska imena poput Benfike, Rendžersa, Viktorije Plzenj, PAOK-a, Salcburga i Bešiktaša, uz još nekoliko veoma neugodnih rivala koji bi predstavljali ozbiljnu prepreku na putu ka evropskoj jeseni.
Potencijalni rivali u plej-ofu Lige Evrope (ako ispadne od Hapoela):
Benfika (Portugal) - Harts (Škotska)
Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)
Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
Viktorija Plzenj (Češka)
PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)
Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)
Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)
Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)
Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)
Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)
Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)
KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
Zbog toga je u redovima šampiona Srbije jasno da je prioritet prolazak preko Hapoela. Pobeda u tom dvomeču donela bi Zvezdi plej-of za Ligu šampiona, što je od početka sezone glavni cilj kluba, kako zbog sportskog uspeha, tako i zbog značajne finansijske dobiti koju donosi plasman u elitno evropsko takmičenje.
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