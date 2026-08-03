DOŠAO JE I TAJ DAN: Zvezda saznaje ime potencijalnog rivala u plej-ofu za Ligu šampiona!

Žreb za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona održaće se danas od 12.00 časova

FOTO: FK Crvena zvezda

Srpski prvak Crvena zvezda naći će se u kuglicama na izvlačenju i biće među povlašćenim timovima.

Potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Prvi mečevi na programu su 18. i 19, a revanši 25. i 26. avgusta.

U slučaju da Crvena zvezda ne uspe da eliminiše Hapoel Ber Ševu, evropski put nastavila bi u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope, gde bi je čekao znatno teži posao.

Žreb za poslednju rundu kvalifikacija zakazan je za 13 časova, a crveno-beli u toj fazi ne bi imali status nosioca. To znači da bi već na startu mogli da nalete na neke od najkvalitetnijih timova koji su ostali u borbi za grupnu fazu.

Među mogućim protivnicima nalaze se zvučna evropska imena poput Benfike, Rendžersa, Viktorije Plzenj, PAOK-a, Salcburga i Bešiktaša, uz još nekoliko veoma neugodnih rivala koji bi predstavljali ozbiljnu prepreku na putu ka evropskoj jeseni.

Potencijalni rivali u plej-ofu Lige Evrope (ako ispadne od Hapoela):

Benfika (Portugal) - Harts (Škotska)

Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)

Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Viktorija Plzenj (Češka)

PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)

Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)

Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)

Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)

Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)

Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)

KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Zbog toga je u redovima šampiona Srbije jasno da je prioritet prolazak preko Hapoela. Pobeda u tom dvomeču donela bi Zvezdi plej-of za Ligu šampiona, što je od početka sezone glavni cilj kluba, kako zbog sportskog uspeha, tako i zbog značajne finansijske dobiti koju donosi plasman u elitno evropsko takmičenje.