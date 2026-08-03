Svet

SRUŠILA SE ZGRADA U CENTRU GRADA: Automobili pod ruševinama, dve osobe kritično, lekari im se bore za život (VIDEO)

Танјуг

03. 08. 2026. u 07:20

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DVE osobe u kritičnom stanju nakon što se urušila zgrada na gradilištu u centru Sidneja.

СРУШИЛА СЕ ЗГРАДА У ЦЕНТРУ ГРАДА: Аутомобили под рушевинама, две особе критично, лекари им се боре за живот (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@dailytelegraph

Zgrada se srušila pored benzinske pumpe, a delovi krova i zida pali su na obližnje automobile.

Hitne službe su brzo reagovale kada su primile poziv o nesreći u kvartu Ultim, neposredno pre 11 sati po lokalnom vremenu. Po dolasku, zatekle su haotičnu scenu urušene zgrade.

Muškarac u šezdesetim i muškarac u tridesetim godinama izvučeni su ispod ruševina i prebačeni u bolnicu, dok je njihovo stanje i dalje ozbiljno.

Jedan od povređenih prevezen je u bolnicu Sent Vinsent, dok je drugi prebačen u Rojal Prins Alfred bolnicu.

Još pet osoba su pregledali lekari na licu mesta, ali njihovo stanje nije zahtevalo dalju medicinsku pomoć.

Piter Marej, vršilac dužnosti načelnika vatrogasne službe, opisao je situaciju kao "značajno urušavanje krova", ističući da je deo zgrade pao na automobile parkirane u blizini.

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