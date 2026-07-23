SAD PLANIRA NAPAD NA JOŠ JEDNU ZEMLJU? Čeka se odluka Trampa, svet u strahu

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost vojne akcije u Maliju protiv grupe JNIM, povezane sa Al Kaidom, rekli su sadašnji i bivši američki zvaničnici upoznati sa razgovorima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Ukoliko Tramp odobri napade, Malibi postao osma zemlja u kojoj je naredio vojne udare od početka svog drugog mandata, piše "Vašington post".

Među visokim američkim zvaničnicima ne postoji saglasnost o tome da li bi trebalo da se pokrene napad. Jedan od najglasnijih zagovornika vojne opcije je Sebastijan Gorka, viši direktor za borbu protiv terorizma u Savetu za nacionalnu bezbednost. Pentagon nije želeo da komentariše ove navode.

JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) poslednjih godina značajno je ojačao u Maliju i počeo da širi napade prema obalskim državama zapadne Afrike. Ova grupa smatra se najbolje naoružanom militantnom organizacijom u regionu i jednom od najmoćnijih takvih grupa u svetu.

Mali, država sa gotovo 25 miliona stanovnika, godinama je pogođen nasiljem islamističkih grupa, ali i represijom vojne hunte koja je na vlasti, kao i delovanjem ruskih plaćenika koje je angažovala. Militanti su prošle godine pokrenuli blokadu isporuke goriva koja je paralisala veliki deo zemlje, a ovog proleća izveli su koordinisane napade širom Malija.

Mali, Burkina Faso i Niger poslednjih godina, nakon vojnih udara, prekinuli su veliki deo saradnje sa Zapadom i okrenuli se Rusiji radi bezbednosne pomoći.

Zvaničnik Trampove administracije zadužen za pitanja Malija nije optužio samo lokalne vlasti, već i njihove ruske partnere, tvrdeći da se Moskva pokazala kao neefikasan bezbednosni partner.

Moguće američko vojno angažovanje nosi dodatni rizik zbog prisustva ruskih snaga u regionu. To bi moglo da zahteva dogovore između Vašingtona i Moskve kako bi se izbegli međusobni incidenti, slično mehanizmima koji su ranije postojali u Siriji.

Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi novi američki napadi mogli dodatno da zakomplikuju situaciju.

Vasim Nasr, stručnjak za region Sahela, smatra da bi Sjedinjene Američke Države bile korisnije ako bi pokušale da doprinesu političkom rešavanju sukoba i izvršile pritisak na vojnu huntu u Maliju da započne razgovore sa JNIM-om i drugim protivnicima koje je vlast marginalizovala.

- Izbor vojnog rešenja još jednom neće rešiti problem - rekao je Nasr. Podsetio je da su Francuzi deset godina pokušavali da stabilizuju Sahel, a Rusi pet godina, ali da se bezbednosna situacija u međuvremenu samo pogoršala.

Stručnjakinja za Sahel Korin Dufka upozorava da bi američki napadi mogli da navedu JNIM da počne da napada SAD ili američke državljane u regionu, što do sada nije činio. Prema njenoj oceni, takav potez mogao bi da proizvede suprotan efekat i dodatno pogorša situaciju.

(Kurir)

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