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GORI U ORMUZU, PAKAO SE SPUSTIO NA IRAN: SAD izvode brutalne napad, Teheran se hitno oglasio (MAPA)

Симеуновић А. Милош

12. 07. 2026. u 19:40

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IRANSKE vlasti saopštile su danas da je ostrvo Kešm pogođeno sa 10 do 11 projektila, dok američki mediji navode da je vojska Sjedinjenih Američkih Država izvela napade na položaje iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) u blizini Ormuskog moreuza.

ГОРИ У ОРМУЗУ, ПАКАО СЕ СПУСТИО НА ИРАН: САД изводе бруталне напад, Техеран се хитно огласио (МАПА)

Foto: AI generated

Istovremeno, Mehr javlja da je jedan od direktora sektora komunikacija u iranskoj pokrajini Ormuzgan poginuo, a još dve osobe su povređene u američkom napadu. Kako prenosi Al Džazira, guverner ostrva Kešm saopštio je da je to iransko ostrvo pogođeno sa između 10 i 11 "neprijateljskih projektila.

Prema navodima agencije IRNA, u napadima nije bilo prijavljenih žrtava. Iranski mediji prethodno su izvestili o eksplozijama na južnoj obali zemlje, istočno od lučkog grada Bandar Abasa. Američki portal Aksios, pozivajući se na američkog zvaničnika, objavio je da je američka vojska izvela napade na sisteme raketa i protivvazdušne odbrane, kao i na manje brodove povezane sa IGRC-om u blizini Ormuskog moreuza.

printsreen/google maps

Ostrvo Kešm

Prema navodima tog američkog medija, mete napada nalazile su se u području od strateškog značaja kroz koje prolazi jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport energenata.

(Tanjug) 

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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