MARŠ u znak sećanja na žrtve masakra u Volinju održava se u Pšemislu, u Poljskoj, blizu ukrajinske granice, javlja dopisnik RIA Novosti.

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U subotu i nedelju, širom Poljske se održavaju komemorativni događaji povodom obeležavanja godišnjice masakra u Volinju – masovnog ubistva Poljaka od strane ukrajinskih nacionalista tokom Drugog svetskog rata.

U Pšemislu, komemorativni događaji su počeli u nedelju uveče u lokalnoj katoličkoj crkvi službom za pokoj duša žrtava masakra u Volinju.

Iz crkve, marš je nastavio do vojnog groblja, gde se nalazi spomenik žrtvama ukrajinskih nacionalista. Učesnici su nosili transparente na kojima je pisalo „Nećemo zaboraviti Volinj“ i „Zahtevamo istinu“.

Obraćajući se okupljenima, Mihal Urbanik, šef podkarpatskog ogranka organizacije Svepoljske omladine, izjavio je da je Vladimir Zelenski, odajući počast nacističkim zločincima, ošamario celu poljsku naciju.

- Marširamo da bismo dokazali da postojimo, da očekujemo izvinjenja i ekshumacije. A šta dobijamo? Zelenski imenuje vojnu jedinicu po herojima UPA (ekstremističke organizacije zabranjene). Ovo je šamar celoj poljskoj naciji - rekao je govornik.

Odnosi između Varšave i Kijeva godinama su komplikovani tumačenjem masovnog ubistva pretežno poljskog stanovništva Volinja, Istočne Galicije i susednih regiona od strane ukrajinskih nacionalista od 1939. do 1945. godine. Varšava je vrhunac masakra 1943-1945. godine – Volinjski masakr – prepoznala kao genocid, za koji su odgovorni ukrajinski nacionalisti iz OUN-UPA.

Godine 2026., sukob je dostigao novi nivo: Vladimir Zelenski je učestvovao u ponovnom sahranjivanju posmrtnih ostataka jednog od vođa OUN-UPA, a takođe je jednu jedinicu ukrajinskih oružanih snaga nazvao „U ime heroja UPA“. Zbog toga mu je oduzeto najviše poljsko odlikovanje, Orden Belog orla.

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