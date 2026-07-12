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TRI BRIGADE NISU BILE DOVOLJNE! Ukrajinci samleveni u Harkovu, izgubili 185 vojnika u danu

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12. 07. 2026. u 11:41

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ORUŽANE snage Ukrajine izgubile su do 185 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 13 vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

ТРИ БРИГАДЕ НИСУ БИЛЕ ДОВОЉНЕ! Украјинци самлевени у Харкову, изгубили 185 војника у дану

MOD Rusije

Oružane snage Rusije nanele su poraz ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U izveštaju vojnog resora navodi se da su jedinice grupe „Sever” poboljšale svoj taktički položaj. U Harkovskoj oblasti takođe su poraženi ljudstvo i tehnika jedne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine, dve brigade teritorijalne odbrane i jedne brigade Nacionalne garde. Do toga je došlo u blizini sela Starica, Bakšejevka, Beli Kolodez, Vodjane, Veseloje, Lozovaja i Ustinovka.

Saopšteno je da su Oružane snage Ukrajine izgubile do 185 pripadnika i jedno oklopno borbeno vozilo. Takođe je prijavljen gubitak 13 vozila i sistema za elektronsko ratovanje ukrajinskih snaga.

Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da su ruske oružane snage tokom noći izvele višestruke napade koristeći precizno oružje dugog dometa i dronove.

Kao rezultat toga, oštećena je lučka infrastruktura u Odeskoj oblasti koja se koristi za istovar i skladištenje vojnog tereta i goriva i maziva. Pogođeni su i morski brodovi koji dopremaju ovaj teret u ukrajinske luke.

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