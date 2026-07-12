ORUŽANE snage Ukrajine izgubile su do 185 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 13 vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

MOD Rusije

Oružane snage Rusije nanele su poraz ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U izveštaju vojnog resora navodi se da su jedinice grupe „Sever” poboljšale svoj taktički položaj. U Harkovskoj oblasti takođe su poraženi ljudstvo i tehnika jedne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine, dve brigade teritorijalne odbrane i jedne brigade Nacionalne garde. Do toga je došlo u blizini sela Starica, Bakšejevka, Beli Kolodez, Vodjane, Veseloje, Lozovaja i Ustinovka.

Saopšteno je da su Oružane snage Ukrajine izgubile do 185 pripadnika i jedno oklopno borbeno vozilo. Takođe je prijavljen gubitak 13 vozila i sistema za elektronsko ratovanje ukrajinskih snaga.

💥Our **UAV operators "breached" the dugout of Ukrainian terrorists.</b>



Reconnaissance units of the Northern Army Group identified the location of Ukrainian terrorists in the area of the village of Chornoye (northwest of the Kupiansk district of the Kharkiv region), who were… pic.twitter.com/cMI5TVYmjz — Z.O.V Military (@WarHunter2222) July 12, 2026

Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da su ruske oružane snage tokom noći izvele višestruke napade koristeći precizno oružje dugog dometa i dronove.

Kao rezultat toga, oštećena je lučka infrastruktura u Odeskoj oblasti koja se koristi za istovar i skladištenje vojnog tereta i goriva i maziva. Pogođeni su i morski brodovi koji dopremaju ovaj teret u ukrajinske luke.

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