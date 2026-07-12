SA LICE ZEMLJE ZBRISAN KOMANDNI CENTAR SAD: Iran raketama zasuo baze u komšiluku, šteta ogromna, gore Jordan, Oman, Kuvajt

IRAN je rano ujutro ispalio rakete i dronove na Jordan, Kuvajt, Oman i Katar kao odgovor na široko rasprostranjene američke napade, dok sukobi sa SAD nastavili da brišu sporazum o prekidu vatre između dva neprijatelja.

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Iranski korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je uništio komandni i kontrolni centar i hangare za dronove u američkom savezniku Jordanu, ciljao američki radar u Kuvajtu, napao američke platforme za podršku nosača aviona i dopunjavanje gorivom u Omanu i uništio centar za održavanje aviona i komandni objekat u Kataru, što su prvi napadi na ključnog posrednika od aprila, preneo je Tajms of Izrael.

Iran do sada nije ispunio svoju pretnju od petka da će ciljati i Izrael ako američki napadi nastave.

- Tri rakete ispaljene sa iranske teritorije pale su u zoru na nekoliko lokacija širom kraljevstva, bez ikakvih žrtava. Šteta je ograničena na manje materijalne gubitke - rekao je jordanski vojni izvor citiran u vojnom saopštenju.

Kuvajtske oružane snage saopštile su da su presrele neprijateljske vazdušne mete unutar kuvajtskog vazdušnog prostora, dok je katarska vlada saopštila da su tri osobe, uključujući dete, povređene od palih šrapnela od napada na tu zemlju.

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