Svet

SA LICE ZEMLJE ZBRISAN KOMANDNI CENTAR SAD: Iran raketama zasuo baze u komšiluku, šteta ogromna, gore Jordan, Oman, Kuvajt

Симеуновић А. Милош

12. 07. 2026. u 16:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRAN je rano ujutro ispalio rakete i dronove na Jordan, Kuvajt, Oman i Katar kao odgovor na široko rasprostranjene američke napade, dok sukobi sa SAD nastavili da brišu sporazum o prekidu vatre između dva neprijatelja.

СА ЛИЦЕ ЗЕМЉЕ ЗБРИСАН КОМАНДНИ ЦЕНТАР САД: Иран ракетама засуо базе у комшилуку, штета огромна, горе Јордан, Оман, Кувајт

Foto: AI generated

Iranski korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je uništio komandni i kontrolni centar i hangare za dronove u američkom savezniku Jordanu, ciljao američki radar u Kuvajtu, napao američke platforme za podršku nosača aviona i dopunjavanje gorivom u Omanu i uništio centar za održavanje aviona i komandni objekat u Kataru, što su prvi napadi na ključnog posrednika od aprila, preneo je Tajms of Izrael. 

Iran do sada nije ispunio svoju pretnju od petka da će ciljati i Izrael ako američki napadi nastave.

 - Tri rakete ispaljene sa iranske teritorije pale su u zoru na nekoliko lokacija širom kraljevstva, bez ikakvih žrtava. Šteta je ograničena na manje materijalne gubitke - rekao je jordanski vojni izvor citiran u vojnom saopštenju.

Kuvajtske oružane snage saopštile su da su presrele neprijateljske vazdušne mete unutar kuvajtskog vazdušnog prostora, dok je katarska vlada saopštila da su tri osobe, uključujući dete, povređene od palih šrapnela od napada na tu zemlju.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POKOJNI GREJEM NAGOVORIO TRAMPA DA NAPADNE IRAN? NJegov plan za Bliski istok trebalo da finalizira u avgustu, ali smrt je imala druge namere
Svet

0 0

POKOJNI GREJEM NAGOVORIO TRAMPA DA NAPADNE IRAN? NJegov plan za Bliski istok trebalo da finalizira u avgustu, ali smrt je imala druge namere

POKOJNI američki senator iz redova Republikanske stranke Lindzi Grejem nedeljama pre svoje smrti radio je na inicijativi za postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa između Izraela i Saudijske Arabije, objavio je danas portal Aksios, pozivajući se na razgovore koje je Grejem vodio sa novinarom tog portala Barakom Ravidom.

12. 07. 2026. u 23:02

KIPARSKO PITANJE PONOVO U FOKUSU: EK sutra imenuje izaslanika
Svet

0 1

KIPARSKO PITANJE PONOVO U FOKUSU: EK sutra imenuje izaslanika

EVROPSKA komisija imenovaće sutra svog specijalnog predstavnika za Kipar, izjavila je danas predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen dodajući da postoji obnovljeni zamah za rešavanje kiparskog pitanja u okviru Ujedinjenih nacija (UN) i u sklau s principima, vrednostima i zakonodavstvom Evropske unije (EU).

12. 07. 2026. u 22:09

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U FINALU! Razigrani Zverev sanja čudo protiv neprikosnovenog Sinera

SPEKTAKL U FINALU! Razigrani Zverev sanja čudo protiv neprikosnovenog Sinera