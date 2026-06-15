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NETANJAHU ODBRUSIO TRAMPU: Neću da povučem trupe iz Libana

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15. 06. 2026. u 09:36

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IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu je predsedniku Donaldu Trampu saopštio da će nastaviti operaciju u Libanu uprkos planovima SAD i Irana da reše sukob, javlja Ynet, prenosi RIA Novosti.

НЕТАНЈАХУ ОДБРУСИО ТРАМПУ: Нећу да повучем трупе из Либана

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

- Netanjahu je rekao Trampu da Izrael neće povući svoje trupe iz Libana i da se ne smatra obaveznim libanskom klauzulom u sporazumu sa Iranom“, objavio je list, pozivajući se na izraelske izvore.

Prema pisanju portala, premijer je jasno stavio do znanja da IDF neće napustiti svoje pozicije u susednoj zemlji i da će nastaviti da se bori protiv Hezbolaha .

Ministar odbrane Izrael Kac ubrzo je pojasnio da izraelska vojska neće napraviti kompromis i da će zadržati kontrolu nad tampon zonama u Libanu, Siriji i Gazi.

U ponedeljak uveče, SAD i Iran su objavili završetak memoranduma o razumevanju.

Potpisivanje sporazuma je zakazano za 19. jun. Dokument predviđa prekid vojnih akcija na svim frontovima, uključujući i Liban.

U međuvremenu, Izrael nastavlja da napada svog suseda, uprkos sporazumima o prekidu vatre i razgovorima sa Bejrutom koje je posredovao Vašington.

U nedelju je IDF napao južno predgrađe libanske prestonice. U napadima su pogođena dva stana u stambenoj zgradi. Novinska agencija NNA je izvestila o troje mrtvih i 15 povređenih.

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