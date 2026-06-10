PUTIN IZDAO HITNO NAREĐENE OBAVEŠTAJNIM SLUŽBAMA: "Ovo sprovedite u najkraćem mogućem roku"
RUSKE obaveštajne agencije moraju da pojačaju svoje napore u borbi protiv terorizma, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
- Još jednom skrećem pažnju rukovodilaca obaveštajnih agencija i svih agencija za sprovođenje zakona na potrebu jačanja kako bezbednosti u borbi protiv terorizma, tako i, uopšte, bezbednosti u celom obrazovnom, društvenom i infrastrukturnom sistemu. Molim da se relevantni radovi sprovedu u najkraćem roku - rekao je šef države na sastanku sa članovima ruske vlade.
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