Svet

PUTIN IZDAO HITNO NAREĐENE OBAVEŠTAJNIM SLUŽBAMA: "Ovo sprovedite u najkraćem mogućem roku"

Симеуновић А. Милош

10. 06. 2026. u 16:01 >> 16:00

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RUSKE obaveštajne agencije moraju da pojačaju svoje napore u borbi protiv terorizma, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

ПУТИН ИЗДАО ХИТНО НАРЕЂЕНЕ ОБАВЕШТАЈНИМ СЛУЖБАМА: Ово спроведите у најкраћем могућем року

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

 - Još jednom skrećem pažnju rukovodilaca obaveštajnih agencija i svih agencija za sprovođenje zakona na potrebu jačanja kako bezbednosti u borbi protiv terorizma, tako i, uopšte, bezbednosti u celom obrazovnom, društvenom i infrastrukturnom sistemu. Molim da se relevantni radovi sprovedu u najkraćem roku - rekao je šef države na sastanku sa članovima ruske vlade.

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