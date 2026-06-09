RUSIJA POSTAVILA ULTIMATUM AMERICI! Moskva pokreće scenario koji Evropa u panici iščekuje

RUSIJA insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom delu sveta, izjavio je danas šef ruske delegacije na Konferenciji za pregled Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), Andrej Belousov.

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- Uzimajući u obzir potencijal za napad na kritičnu civilnu i vojnu infrastrukturu na ruskoj teritoriji, američko nuklearno oružje raspoređeno u Evropi je u suštini strateško - rekao je Belusov tokom sastanka, prenosi TASS.

Dodao je da Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope, vrati u Sjedinjene Američke Države, a da se sva infrastruktura za nuklearno raspoređivanje u Evropi demontira.

(Alo)

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