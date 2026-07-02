NEMCI KAO JUGOSLOVENI POD SANKCIJAMA Počele restrikcije: Nema kupanja u kadi, instrukcije građanima za pranje zuba
MINHEN se suočava sa nestašicom vode zbog rekordnih vrućina, dugotrajne suše i pada nivoa podzemnih voda. Vlasti su pozvale stanovnike da smanje potrošnju, izveštava Bild.
Kako je precizirano, gradonačelnik Dominik Krauze formirao je radnu grupu za razvoj mera za uštedu troškova.
Grad je uveo stroga ograničenja: čišćenje prozora u opštinskim zgradama je obustavljeno, a najmanje deset od 150 fontana u gradu, posebno one koje najviše troše vodu, su zatvorene.
Gradski zvaničnici takođe savetuju stanovnicima da ne peru automobile, da se tuširaju umesto da se kupaju u kadi, da zatvaraju slavinu kada peru zube i da ne pune privatne bazene.
Preporučujemo
PORUKA ZA MERCA IZ MOSKVE: Priznajte greške i spasite Nemačku ili će to učini AfD
02. 07. 2026. u 15:16
"HOĆEMO DA SE NEMAČKA POKRENE" Merc predstavio ekonomske mere za oporavak privrede
02. 07. 2026. u 11:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KLANICA U KONSTANTINOVKI: Ukrajinci beže, Rusi jurišaju sa isukanim bajonetima
KOMANDANT bataljona je izjavio da ukrajinske oružane snage izbegavaju borbu lakog oružja u Konstantinovki. Prema njegovim rečima, tokom čišćenja naselja, ukrajinski vojnici pokušavaju da izbegnu blisku borbu, jer su inferiorni u odnosu na ruske jedinice u vatrenim obračunima.
01. 07. 2026. u 15:48 >> 15:55
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)