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NEMCI KAO JUGOSLOVENI POD SANKCIJAMA Počele restrikcije: Nema kupanja u kadi, instrukcije građanima za pranje zuba

Novosti online

02. 07. 2026. u 17:10

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MINHEN se suočava sa nestašicom vode zbog rekordnih vrućina, dugotrajne suše i pada nivoa podzemnih voda. Vlasti su pozvale stanovnike da smanje potrošnju, izveštava Bild.

НЕМЦИ КАО ЈУГОСЛОВЕНИ ПОД САНКЦИЈАМА Почеле рестрикције: Нема купања у кади, инструкције грађанима за прање зуба

Foto: Prisma Archivo, PRISMA ARCHIVO / Alamy / Profimedia

Kako je precizirano, gradonačelnik Dominik Krauze formirao je radnu grupu za razvoj mera za uštedu troškova.

Grad je uveo stroga ograničenja: čišćenje prozora u opštinskim zgradama je obustavljeno, a najmanje deset od 150 fontana u gradu, posebno one koje najviše troše vodu, su zatvorene.

Gradski zvaničnici takođe savetuju stanovnicima da ne peru automobile, da se tuširaju umesto da se kupaju u kadi, da zatvaraju slavinu kada peru zube i da ne pune privatne bazene.

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