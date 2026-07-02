NEMCI KAO JUGOSLOVENI POD SANKCIJAMA Počele restrikcije: Nema kupanja u kadi, instrukcije građanima za pranje zuba

MINHEN se suočava sa nestašicom vode zbog rekordnih vrućina, dugotrajne suše i pada nivoa podzemnih voda. Vlasti su pozvale stanovnike da smanje potrošnju, izveštava Bild.

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Kako je precizirano, gradonačelnik Dominik Krauze formirao je radnu grupu za razvoj mera za uštedu troškova.

Grad je uveo stroga ograničenja: čišćenje prozora u opštinskim zgradama je obustavljeno, a najmanje deset od 150 fontana u gradu, posebno one koje najviše troše vodu, su zatvorene.

Gradski zvaničnici takođe savetuju stanovnicima da ne peru automobile, da se tuširaju umesto da se kupaju u kadi, da zatvaraju slavinu kada peru zube i da ne pune privatne bazene.