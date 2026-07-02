RUSKA vojska je sa istočne strane ušla u zapadnodonbaski grad Dobropolje sa predratnih 28.000 stanovnika.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ukrajinski mediji priznaju da su u toku borbe na istočnim prilazima Dobropolju, a negiraju ulazak ruske vojske u grad.

Rusi tvrde da se borbe već vode za ulice Puškinova, Sergeja Prokofjeva i Sevastopoljska.

Autoput Dobropolje-Kramatorsk je zatvoren i pod kontrolom posada ruskih dronova.

Ukrajinska odbrana u Dobropolju građena je po istoj šemi kao u Pokrovsku (Krasnoarmejsku) i Mirnogradu (Dimitrovu) koji su znatno veći. A ruske jurišne jedinice su ih oslobodile za pet meseci uličnih borbi.

Sa padom Dobropolja, kijevski režim će izgubiti 949 kvadratnih kilometara teritorije iako sam grad zauzima 14 kvadratnih kilometara.

Iza samog Dobropolja, ukrajinske snage praktično nemaju velike, unapred pripremljene, ešelonirane linije odbrane.

Da za Kijev sve bude još gore, oko 5.000 njegovih vojnika blokirano je u okolini sela Rubci, nedaleko od Krasnog Limana koji će ruska armija osloboditi narednih dana.

Ovo je potvrdio Vladimir Putin, ukazavši da opkoljavanje izvode 1. tenkovska armija ruskih oružanih snaga, koja napreduje sa severa, 3. motorizovana streljačka divizija koja nadire sa istoka, i 144. divizija koja pritiska neprijatelja sa juga.

Pomenuta divizija ima zadatak da potpuno zatvori obruč, a za to će morati da napreduje još samo dva kilometra. Međutim, to može potrajati. Ukrajinski položaji su utvrđeni.

Rubci su naselje na obali Oskolskog jezera. Početkom 2000-ih, u njima stalno živelo 1.500 ljudi. Do 2025. godine, porastao ih je samo 340.

Rubci imaju nemali značaj za predstojeću rusku operaciju oslobođenja Slavjanska i Kramatorska. Jer, to je poslednje naselje pre izlaska na autoput E-40, koji povezuje Izjum i aglomeraciju Slavjansk-Kramatorsk.

Rubci su na većoj nadmorskoj visini od Slavjanska i otvoriće mogućnost njegovog opkoljavanja sa severa i severozapada.

Putin je ocenio da će poluopkoljeni Ukrajinci imati istu sudbinu kao ukrajinske snage (oko 6.000) koje su branile područje Kupjansk-Uzlavoj tokom proleća.

„Te snage su bile potpuno uništene“, naveo je ruski lider.

Čak i oni Ukrajinci koji nisu spremni da umru za kijevski režim, a spremni su da se predaju, nisu u mogućnosti da to učine iz straha od odmazde svojih, odnosno – boje se pucanja u leđa. Stoga je malo verovatno da će se garnizon u Rubcima predati.

Međutim, njegov otpor biće kraći jer u tom mestu nema visokih zgrada ni industrijske zone.

Za Ruse je ključno da okruže i unište blokiranu grupu, ili da je spreče da pobegne.

Ako ništa drugo, da joj ne dozvole da učestvuje u odbrani Slavjanska i Kramatorska.

(Pravda)

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