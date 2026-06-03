DA LI JE RASKOL NA POMOLU? Sada je i zvanično potvrđeno: Netanjahuov plan nije deo Trampovog

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je sinoć da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zauzme 70 odsto Pojasa Gaze kako bi porazio militantnu palestinsku grupu Hamas nije deo plana od 20 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba Izraela i Hamasa.

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Rubio je na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata, odgovarajući na pitanje o stavu Sjedinjenih Američkih Država, povodom najavljenog cilja Netanjahua da zauzme 70 odsto Gaze, rekao da SAD imaju plan i da "on to ne zahteva", prenosi AP.

- I, na kraju krajeva, razumemo da ono što želimo, a mislim da bi i Izraelci na kraju želeli, jeste Gaza kojom upravlja entitet koji nije Hamas - kazao je Rubio.

Rubio je rekao i da SAD neće dozvoliti Irancima koji su povezani sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) da budu deo delegacije te zemlje za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku, i koje počinje ovog meseca. On je kazao da, uprkos ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem februara, Vašington "nema problem" sa ulaskom iranskog fudbalskog tima i njegovog pomoćnog osoblja u zemlju, prenosi Rojters.

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- Ono što nećemo dozvoliti jeste da u svoju delegaciju ubace gomilu ljudi za koje znamo da nemaju nikakve veze sa sportom i da imaju veze sa IRGC-om ili stvarima te prirode, tako da ćemo to pažljivo pratiti - rekao je Rubio.

Rubio je sinoć izjavio i da pregovarački tim američkog predsednika Donalda Trampa nije ponudio ublažavanje sankcija Iranu u zamenu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i da nije bilo ponuda za bilo kakvo ublažavanje sankcija koje bi bilo povezano sa odustajanjem Teherana od nuklearnog programa.

- Trenutno, sve što je sa njima (Iranom) razgovarano jeste da je svako ublažavanje sankcija zasnovano na uslovima, što znači da mora da bude ispunjen uslov zbog kojeg su te sankcije uopšte uvedene, a to je njihov nuklearni program - rekao je Rubio na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata, prenosi Rojters.

Svedočeći u Kongresu javno prvi put od početka rata sa Iranom, u toku kojeg je od aprila na snazi primirje, Rubio je rekao da će Iranu biti ublažene sankcije samo ako pristanu da odustanu od svojih nuklearnih aktivnosti.

- Iran je sankcionisan jer su visoko obogatili uranijum. Iran je sankcionisan zbog svojih nuklearnih aktivnosti. Ako pristanu da odustanu od tih stvari, biće ublažavanja sankcija povezanih sa njihovom posvećenošću i poštovanjem tih sporazuma - rekao je Rubio.

Tokom razmene mišljenja sa demokratskim senatorom Korijem Bukerom iz Nju Džerzija, u jednom trenutku Rubio je izjavio da je sa Iranom "rat završen", sa čime se demokratski senator nije složio.

Rubio je na saslušanju izjavio i da administracija američkog predsednika Donalda Trampa ne želi da primora Avganistance koji su trenutno zaglavljeni u Kataru, u bivšoj bazi američke vojske, da se vrate u Avganistan.

Rubio je rekao, u obraćanju kongresmenima, i da su Sjedinjene Američke Države razgovarale sa najmanje pet zemalja koje su otvorene za njihov prijem, prenosi Rojters.

Više od 1.100 ljudi je zadržano u bivšoj bazi američke vojske Kamp As Sajlija, najmanje od početka prošle godine, kada je Trampova administracija zaustavila preseljavanje Avganistanaca koji su se plašili odmazde talibanskih vlasti, zbog svojih veza sa američkom vojskom.

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