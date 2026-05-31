RUSIJA PROIZVELA NOVO SUPERMANEVARSKO ČUDOVIŠTE: Su-30SM2 spreman da dominira nebom! (VIDEO)

RUSKI Irkutski avijacijski zavod završio je novu seriju lovaca Su-30SM2, a objavljen je snimak prikaza novoizgrađenog aviona pored novoproizvedenih trenažera Jak-130.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Su-30SM2 je najnaprednija evolucija ruskog dvoseda lovca Su-30 koji je prvi put ušao u upotrebu početkom 2022. godine, a razvijen je kao deo šireg napora za standardizaciju sistema u ruskoj floti lovaca, uz istovremeno smanjenje troškova održavanja, pojednostavljivanje logistike i značajno poboljšanje borbenih performansi. Njegovo glavno poboljšanje u odnosu na osnovni Su-30SM koji je uveden u upotrebu deceniju ranije, 2012. godine, bila je integracija motora AL-41F-1S, istog pogonskog agregata koji koristi lovac za vazdušnu nadmoć Su-35, koji je najmoćniji ikada integrisan u lovac četvrte generacije.



Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Su-30SM2 je od 2022. godine raspoređen na jednoj od najosetljivijih lokacija u Rusiji, naime u eksklavi Kalinjingrad, gde su jedinice lovaca ruske mornarice okružene neprijateljskim državama članicama NATO-a. Lovci bazirani tamo su se često susretali sa lovačkim avionima Zapadnog bloka, uključujući i 2026. godinu sa francuskim Rafalom, švedskim Gripenom i španskim F-18 lovcima. Iako je Su-30 zastarelog dizajna, smatra se više nego dovoljnim da pruži izrazitu prednost u performansama u odnosu na ove tipove lovaca, sa radarskim sistemom koji je nekoliko puta snažniji, performanse leta pri velikim i malim brzinama su na potpuno drugom nivou, a vatrena moć je znatno veća.



Novi motori AL-41F-1S Su-30SM2 pružaju približno 16 procenata veći potisak od starijih motora AL-31FP Su-30SM, a istovremeno imaju znatno duži vek trajanja, poboljšanu efikasnost goriva i niže zahteve za održavanje. Ova povećana snaga omogućava znatno poboljšanu brzinu penjanja, ubrzanje, održivu manevarsku sposobnost i performanse na velikim visinama, a istovremeno generiše više električne energije za naprednu avioniku. Novo naoružanje razvijeno za ovaj tip lovaca, posebno raketa vazduh-vazduh R-77M sledeće generacije i teška raketa vazduh-vazduh dugog dometa R-37M, značajno su poboljšale njegove performanse vazduh-vazduh van vizuelnog dometa, pri čemu se prva smatra ekvivalentnom američkim raketama AIM-120D i evropskim raketama Meteor po svojim performansama.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina