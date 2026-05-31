RUSIJA PROIZVELA NOVO SUPERMANEVARSKO ČUDOVIŠTE: Su-30SM2 spreman da dominira nebom! (VIDEO)
RUSKI Irkutski avijacijski zavod završio je novu seriju lovaca Su-30SM2, a objavljen je snimak prikaza novoizgrađenog aviona pored novoproizvedenih trenažera Jak-130.
Su-30SM2 je najnaprednija evolucija ruskog dvoseda lovca Su-30 koji je prvi put ušao u upotrebu početkom 2022. godine, a razvijen je kao deo šireg napora za standardizaciju sistema u ruskoj floti lovaca, uz istovremeno smanjenje troškova održavanja, pojednostavljivanje logistike i značajno poboljšanje borbenih performansi. Njegovo glavno poboljšanje u odnosu na osnovni Su-30SM koji je uveden u upotrebu deceniju ranije, 2012. godine, bila je integracija motora AL-41F-1S, istog pogonskog agregata koji koristi lovac za vazdušnu nadmoć Su-35, koji je najmoćniji ikada integrisan u lovac četvrte generacije.
Su-30SM2 je od 2022. godine raspoređen na jednoj od najosetljivijih lokacija u Rusiji, naime u eksklavi Kalinjingrad, gde su jedinice lovaca ruske mornarice okružene neprijateljskim državama članicama NATO-a. Lovci bazirani tamo su se često susretali sa lovačkim avionima Zapadnog bloka, uključujući i 2026. godinu sa francuskim Rafalom, švedskim Gripenom i španskim F-18 lovcima. Iako je Su-30 zastarelog dizajna, smatra se više nego dovoljnim da pruži izrazitu prednost u performansama u odnosu na ove tipove lovaca, sa radarskim sistemom koji je nekoliko puta snažniji, performanse leta pri velikim i malim brzinama su na potpuno drugom nivou, a vatrena moć je znatno veća.
Novi motori AL-41F-1S Su-30SM2 pružaju približno 16 procenata veći potisak od starijih motora AL-31FP Su-30SM, a istovremeno imaju znatno duži vek trajanja, poboljšanu efikasnost goriva i niže zahteve za održavanje. Ova povećana snaga omogućava znatno poboljšanu brzinu penjanja, ubrzanje, održivu manevarsku sposobnost i performanse na velikim visinama, a istovremeno generiše više električne energije za naprednu avioniku. Novo naoružanje razvijeno za ovaj tip lovaca, posebno raketa vazduh-vazduh R-77M sledeće generacije i teška raketa vazduh-vazduh dugog dometa R-37M, značajno su poboljšale njegove performanse vazduh-vazduh van vizuelnog dometa, pri čemu se prva smatra ekvivalentnom američkim raketama AIM-120D i evropskim raketama Meteor po svojim performansama.
Što se tiče kinematičkih performansi, motori AL-41F-1S pružaju Su-30SM2 izuzetno visok potisak i odličnu manevarsku sposobnost. U kombinaciji sa mlaznicama za usmeravanje vektora potiska, motori doprinose tome da Su-30SM2 bude jedan od najokretnijih tipova lovaca u upotrebi širom sveta. Iako je manevarska sposobnost nakon zastoja često manje odlučujuća od performansi senzora i raketa u savremenoj vazdušnoj borbi, ona i dalje može pružiti važne prednosti u sukobima na bliskim daljinama i za izbegavanje raketa na svim daljinama. Nijedan zapadni tip lovca ne može da se meri sa kombinacijom usmeravanja vektora potiska i aerodinamičkih performansi Su-30SM2. Avion takođe ima koristi od zadržavanja namenskog oficira za sisteme naoružanja u zadnjem kokpitu koji istovremeno upravlja senzorima, komunikacijama, elektronskim ratovanjem i korišćenjem oružja, a podela posla omogućava da bude posebno koristan u misijama na velike udaljenosti. Su-30SM2 ima mnogo veći domet sa unutrašnjim gorivom od bilo kog zapadnog tipa lovca, poboljšavajući domet Su-27 koji je bio vodeći u svetu u svoje vreme, što je posebno važno zbog veličine ruske teritorije.
(militarywatchmagazine.com)
