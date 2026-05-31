RUSI IZVRŠILI ODMAZDU: Pogođeni ukrajinski vojni aerodromi

P. Đurđević

31. 05. 2026. u 12:29

KAO odgovor na ukrajinske terorističke napade na civilne ciljeve u Rusiji, Oružane snage Rusije su izvele napad precizno vođenim oružjem i bespilotnim letelicama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСИ ИЗВРШИЛИ ОДМАЗДУ: Погођени украјински војни аеродроми

FOTO: Giovanni Colla / Stocktrek Images / Profimedia

Pogođeni su vojni aerodromi, objekti energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, dodaje se u saopštenju.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 200 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i 16 automobila.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su 180 vojnika, uništile 21 automobil, dva artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 85 vojnika, tri oklopna borbena vozila, četiri artiljerijska oruđa i 13 automobila.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 340 vojnika, osam oklopnih borbenih vozila i četiri automobila.

Jedinice grupe "Istok" neutralisale su više od 455 vojnika, devet automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su više od 60 vojnika Oružanih snaga Ukrajine, dva artiljerijska oruđa, 12 vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su deset vođenih avionskih bombi, raketu američkog sistema HIMARS i 352 bespilotne letelice.

(RT Balkan)

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

UŠAKOV OTKRIO DETALJE SAMITA NA ALJASCI: Prepreke dolaze iz Kijeva
UŠAKOV OTKRIO DETALJE SAMITA NA ALJASCI: Prepreke dolaze iz Kijeva

TOKOM samita u Enkoridžu, na Aljasci, Rusija i Sjedinjene Američke Države su postigle međusobno razumevanje u vezi sa koracima koje svaka strana mora da preduzme da bi rešila sukob u Ukrajini, ali je sprovođenje američkog dela ovih sporazuma naišlo na poteškoće zbog stava Kijeva, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, preneli su danas ruski mediji.

31. 05. 2026. u 14:16

