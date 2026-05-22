MOSKVA SE HITNO OGLASILA: Traži sastanak Saveta bezbednosti UN zbog ukrajinskog napada na internat
RUSIJA traži hitan sastanak Saveta bezbednosti UN nakon ukrajinskog napada na internat, izjavio je Jevgenij Uspenski, portparol stalnog predstavnika Rusije pri UN.
- Rusija je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti UN u vezi sa namernim napadom Oružanih snaga Ukrajine na dom u Starobeljsku, u kom su živeli maloletni i studenti - rekao je on novinarima.
Oružane snage Ukrajine tokom noći su izvele napad na zgradu srednje stručne škole i internat u Starobeljsku u LNR, izjavio je guverner Leonid Pasečnik, prenose "Vesti".
Prema njegovim rečima, u trenutku napada tamo se nalazilo 86 dece, uzrasta od 14 do 18 godina. Prema prvim informacijama, ranjeno je 40 ljudi, dok su četiri osobe poginule.
Poverenica za prava deteta Marija Lvova-Belova saopštila je ranije da bi se još 18 dece moglo naći ispod ruševina internata.
- Do 14 časova broj dece koja su zadobila povrede različitog stepena usled napada Oružanih snaga Ukrajine na LNR porastao je na 39. Devetoro dece je prebačeno u bolnice, od kojih je troje u teškom zdravstvenom stanju - navela je Lvova-Belova i dodala da se moli da se broj žrtava ne poveća.
Prethodno je guverner LNR Leonid Pasečnik saopštio da se sinoć dogodila tragedija i da su Oružane snage Ukrajine ciljano napale bespomoćnu decu dok su spavala.
U saopštenju se ističe da je napad izveden uz pomoć četiri bespilotne letelice, usled čega se petospratna zgrada internata obrušila do drugog sprata.
Napadi su trajali od 22 časa do dva sata posle ponoći, a napad je proglašen terorističkim aktom.
- Glavna istražna uprava Istražnog komiteta RF pokrenula je krivični postupak za teroristički akt (član 3, član 205 Krivičnog zakonika RF) u vezi sa masovnim napadom ukrajinskih oružanih snaga na civilne objekte u Starobeljsku LNR - saopštila je portparol Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.
(RT Balkan)
