RUSIJA IZNELA NOVE TVRDNJE SA FRONTA: Napadnut centar za obuku operatera dronova u Ukrajini
PRIPADNICI ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupa Oružanih snaga... nanele su štetu centru za obuku specijalista za bespilotne sisteme - navodi se u saopštenju koje je objavljeno na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
U saopštenju se navodi da su na meti ruskih napada bile i montažne radionice, kao i skladišni prostori za bespilotne letelice dugog dometa i bespilotne čamce.
Rusko ministarstvo je dodalo da su u napadu pogođeni objekti energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, i njihovi položaji u 148 okruga.
Tokom protekla 24 sata, snage protivvazdušne odbrane oborile su 516 ukrajinskih dronova i tri vođene avio-bombe.
(Tanjug)
