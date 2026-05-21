UDAR U SRCE RUSIJE: Dronovi sejali smrt - ima poginulih, aerodromi hitno zatvoreni (VIDEO)

DVE osobe su poginule, a više ih je povređeno u napadu ukrajinskih dronova u gradu Sizranju u ruskoj Samarskoj oblast, dok su tri osobe povređene u Šebekinskom okrugu ruske Belgorodske oblasti.

Foto: Printskrin Iks/Conversation Sergeй Dorožnый @angelys667

Regionalni guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev potvrdio je smrt dvoje ljudi. Da bi se osigurala bezbednost letova, Rosavijacija je uvela ograničenja na aerodromu Kurumoč u Samari tokom noći, prenosi Interfaks.

Tri osobe su povređene u Šebekinskom okrugu ruske Belgorodske oblasti u noćnom napadu ukrajinskih dronova, saopštile su lokalne vlasti.

Dron ukrajinskih oružanih snaga napao je vozilo u pokretu u Šebekinu, Belgorodska oblast, povredivši dva mladića, dok je još jedan muškarac takođe povređen u napadu drona na vozilo u selu Maslova Pristan Šebekinski okrug, saopštio je regionalni operativni štab, prenosi TASS.

Sыzranь,NPZ priletelo!.Minimum 2 očaga požara.@jolud13 @LalitaAmazing 😂

1-2 Sыzranь, gorit NPZ

3-Mestnыe pišut čto gorit odna iz ustanovok pererabotki nefti na SNPZ.

4-💥Sizranь, Samarsьka oblastь. Pіslя ataki vinikla požeža na NPZ. pic.twitter.com/WAj2Yz44dH — Sergeй Dorožnый (@angelys667) May 21, 2026

Ruske vlasti su saopštile i da je nekoliko aerodroma zbog napada ukrajinskih dronova privremeno obustavilo rad.

Na aerodromu Kaluga uvedena su privremena ograničenja dolazaka i odlazaka aviona, saopštila je jutros Rosavijacija.

Aerodromi u Samari, Penzi, Nižnjem Novgorodu i Saratovu takođe su obustavili rad, prenosi Interfaks.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, tokom noći, snage protivvazdušne odbrane oborile su 121 ukrajinski dron iznad devet regiona, uključujući Samarsku oblast, kao i iznad Kaspijskog jezera.

BONUS VIDEO: