NOĆ KAKVU RUSIJA NE PAMTI: Moskva otkrila šta se dešavalo na nebu

OD POČETKA rata sa Ukrajinom Rusija se sve češće suočava sa masovnim napadima dronovima, a zvanični podaci pokazuju da razmere tih udara iz noći u noć dostižu nove rekorde.

Rusko ministarstvo odbrane izdalo je najnovije saopštenje u kojem se navodi da je tokom noćašnjeg, najmasovnijeg do sada ukrajinskog napada dronovima na Rusiju, uništeno 556 neprijateljskih bespilotnih letelica.

Prema podacima ruskog MO, tokom prethodno ukrajinskog napada u noći 7. maja dežurne jedinice ruske PVO presrele su i uništile 347 ukrajinskih bespilotnih letelica.

(Tanjug)

