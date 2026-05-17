NOĆ KAKVU RUSIJA NE PAMTI: Moskva otkrila šta se dešavalo na nebu
OD POČETKA rata sa Ukrajinom Rusija se sve češće suočava sa masovnim napadima dronovima, a zvanični podaci pokazuju da razmere tih udara iz noći u noć dostižu nove rekorde.
Rusko ministarstvo odbrane izdalo je najnovije saopštenje u kojem se navodi da je tokom noćašnjeg, najmasovnijeg do sada ukrajinskog napada dronovima na Rusiju, uništeno 556 neprijateljskih bespilotnih letelica.
- Noćašnji ukrajinski napad dronovima bio je najmasovniji u 2026. godini. Iznad ruskih regiona je uništeno i presretnuto 556 bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, prenosi agencija TAS.
Prema podacima ruskog MO, tokom prethodno ukrajinskog napada u noći 7. maja dežurne jedinice ruske PVO presrele su i uništile 347 ukrajinskih bespilotnih letelica.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: UZBUNA NA NUKLEARKI ZAPOROŽJE: Nakon udara drona izbio požar na nuklearnoj ekektrani
