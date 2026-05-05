Iran objavio zašto je juče napao Emirate: Ovo je objašnjenje Teherana
PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagaei, izjavio je da su napadi na zemlje u regionu "izvršeni u samoodbrani".
Prema njegovim rečima, te zemlje "u svojim zemljama nalaze američke vojne resurse koji se koriste za napade Sjedinjenih Država i Izraela na Islamsku Republiku".
- Ne osećamo nikakvo neprijateljstvo prema bilo kojoj zemlji u regionu - rekao je Bagaei u ponedeljak iranskoj državnoj televiziji Pres TV, insistirajući da je jedini razlog za ciljanje njihovih teritorija bio odbrana od „aktivne agresije - Sjedinjenih Država i Izraela.
SAD koriste baze u susednim zemljama za napade
Iranski zvaničnik je rekao da je "javna tajna da Sjedinjene Države koriste svoje baze, vojnu imovinu i logističku podršku nekih od ovih zemalja da bi izvršile agresiju protiv Irana". Bagaei je dodao da je američko vojno prisustvo u regionu teret koji donosi samo nesigurnost.
On takođe tvrdi da su "vašingtonske baze više puta izlagale zemlje domaćine nepotrebnim rizicima umesto da im pružaju stvarnu zaštitu".
Komentari dolaze nakon velikog vazdušnog napada na teritoriju Emirata koji je izazvao međunarodnu zabrinutost.
Desetine raketa iznad Emirata
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana juče presrela 12 balističkih raketa, tri krstareće rakete i četiri drona lansirane iz Irana. Tri osobe su lakše povređene u napadima.
Vlasti u emiratu Fudžejra potvrdile su da je napad dronom na naftnu luku izazvao požar u kojem su povređena tri indijska državljanina.
Vlasti Emirata opisale su napade kao "opasnu eskalaciju" i "neprihvatljiv prekršaj".
Izvori su potvrdili za CNN da je izraelski sistem protivvazdušne odbrane "Gvozdena kupola" takođe učestvovao u presretanju iranskih raketa u vazdušnom prostoru Emirata.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO: GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
Preporučujemo
"Primirje još nije završeno" Hegset upozorava: Teheran da postupa oprezno
05. 05. 2026. u 15:24
Tramp ponovo provocira Iran: SAD pobeđuje na ovaj ili onaj način, svi su na dnu mora
05. 05. 2026. u 10:28
Cene nafte ponovo skočile! Rakteni udar na UAE napravio opštu pometnju
05. 05. 2026. u 08:36
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Kardiohirurg upozorio: Ova hrana gora je za vaše zdravlje od pušenja i skraćuje vam život"
KARDIOVASKULARNI hirurg sa više od 25 godina iskustva, koji je i sam preživeo srčani udar, izdao je ozbiljno upozorenje o svakodnevnim namirnicama. Ističe kako je ultraprerađena hrana jedan od vodećih uzroka preuranjene smrti, opasnija čak i od duvana.
05. 05. 2026. u 14:46
Komentari (0)