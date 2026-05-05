Iran objavio zašto je juče napao Emirate: Ovo je objašnjenje Teherana

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagaei, izjavio je da su napadi na zemlje u regionu "izvršeni u samoodbrani".

FOTO: Tanjug/AP/Altaf Qadri

Prema njegovim rečima, te zemlje "u svojim zemljama nalaze američke vojne resurse koji se koriste za napade Sjedinjenih Država i Izraela na Islamsku Republiku".

- Ne osećamo nikakvo neprijateljstvo prema bilo kojoj zemlji u regionu - rekao je Bagaei u ponedeljak iranskoj državnoj televiziji Pres TV, insistirajući da je jedini razlog za ciljanje njihovih teritorija bio odbrana od „aktivne agresije - Sjedinjenih Država i Izraela.

SAD koriste baze u susednim zemljama za napade

Iranski zvaničnik je rekao da je "javna tajna da Sjedinjene Države koriste svoje baze, vojnu imovinu i logističku podršku nekih od ovih zemalja da bi izvršile agresiju protiv Irana". Bagaei je dodao da je američko vojno prisustvo u regionu teret koji donosi samo nesigurnost.

On takođe tvrdi da su "vašingtonske baze više puta izlagale zemlje domaćine nepotrebnim rizicima umesto da im pružaju stvarnu zaštitu".

‼️ UPDATE:



Fujairah Oil Industry in UAE under massive fire after Iranian drone strike. pic.twitter.com/R9uUUt7VAj — Ʌ฿ҮӐŊ (son of Ðaraawiish)🐎🇸🇴 (@RealAbyan) May 4, 2026

Komentari dolaze nakon velikog vazdušnog napada na teritoriju Emirata koji je izazvao međunarodnu zabrinutost.

Desetine raketa iznad Emirata

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana juče presrela 12 balističkih raketa, tri krstareće rakete i četiri drona lansirane iz Irana. Tri osobe su lakše povređene u napadima.

Vlasti u emiratu Fudžejra potvrdile su da je napad dronom na naftnu luku izazvao požar u kojem su povređena tri indijska državljanina.

Vlasti Emirata opisale su napade kao "opasnu eskalaciju" i "neprihvatljiv prekršaj".

Izvori su potvrdili za CNN da je izraelski sistem protivvazdušne odbrane "Gvozdena kupola" takođe učestvovao u presretanju iranskih raketa u vazdušnom prostoru Emirata.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO: GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...