Kineska ambasada hitno reagovala zbog laži iznetih u "Utisku nedelje": Prestanite sa širenjem netačnih informacija
Ambasada Kine u Srbiji reagovala je danas na lažne informacije iznete na blokaderskim medijima u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti.
- Nedavno je pojedina televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima, u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi.
- Ambasada Kine u Srbiji izražava snažno nezadovoljstvo i osudu protiv toga.
- Pozivamo pojedine medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija.
- Takođe apelujemo na građane Srbije da ostanu budni i oprezni prema delovanjima i izjavama sa ciljem unošenja razdora u odnose Kine i Srbije i ometanja saradnji između naših dveju zemalja, te da zajednički čuvaju čelično prijateljstvo Kine i Srbije.
