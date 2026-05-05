Kineska ambasada hitno reagovala zbog laži iznetih u "Utisku nedelje": Prestanite sa širenjem netačnih informacija

Ambasada Kine u Srbiji reagovala je danas na lažne informacije iznete na blokaderskim medijima u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

- Nedavno je pojedina televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima, u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi.

- Ambasada Kine u Srbiji izražava snažno nezadovoljstvo i osudu protiv toga.

- Pozivamo pojedine medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija.

Takođe apelujemo na građane Srbije da ostanu budni i oprezni prema delovanjima i izjavama sa ciljem unošenja razdora u odnose Kine i Srbije i ometanja saradnji između naših dveju zemalja, te da zajednički čuvaju čelično prijateljstvo Kine i Srbije.(3/3) — Chinese Embassy in Serbia (@EmbChina_RS) May 5, 2026

