Kineska ambasada hitno reagovala zbog laži iznetih u "Utisku nedelje": Prestanite sa širenjem netačnih informacija

05. 05. 2026. u 18:34

Ambasada Kine u Srbiji reagovala je danas na lažne informacije iznete na blokaderskim medijima u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

Wang Wei / Xinhua News / Profimedia

- Nedavno je pojedina televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima, u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi.

- Ambasada Kine u Srbiji izražava snažno nezadovoljstvo i osudu protiv toga.

- Pozivamo pojedine medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija.

- Takođe apelujemo na građane Srbije da ostanu budni i oprezni prema delovanjima i izjavama sa ciljem unošenja razdora u odnose Kine i Srbije i ometanja saradnji između naših dveju zemalja, te da zajednički čuvaju čelično prijateljstvo Kine i Srbije.  

Lukić: Hag ima priliku da pokaže da nije antisrpski nastrojen
ADVOKAT Branko Lukić iz tima odbrane genarala Ratka Mladića izjavio je da mu iskustvo koje ima sa Haškim tribunalom ne daje optimizam da će general biti pušten na slobodu radi lečenja u Srbiji, ali da je odbrana podnela zahtev kako bi im pružila priliku da pokažu da nisu antisrpski nastrojeni.

