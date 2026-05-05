Hladan tuš za Zelenskog: Tramp obelodanio - Ukrajina gubi teritorije
UKRAJINA gubi svoje teritorije, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.
On je podsetio da je prethodna američka administracija, pod rukovodstvom Džozefa Bajdena, predala oružje Kijevu u vrednosti od 350 milijardi dolara, što je, prema njegovim rečima, apsurdno.
- Mi ga (oružje) prodajemo NATO-u, a oni ga distribuiraju. Reći ću to ovako: oni (Ukrajinci) mogu da se bore jer – bez obzira na to da li je tehnika odlična ili ne – imaju sposobnost da se bore - rekao je američki lider, komentarišući prodaju oružja iz Sjedinjenih Američkih Država.
Tramp je rekao za Zelenskog da je prepreden i još jednom naglasio posvećenost Sjedinjenih Američkih Država postizanju mirnog rešenja ukrajinskog sukoba.
Američki lider takođe je podsetio kako je na početku svog mandata u februaru 2025. godine u Beloj kući prekorio Vladimira Zelenskog i izjavio da se Zelenski ponašao agresivno.
(Sputnjik)
