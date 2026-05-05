Svet

Hladan tuš za Zelenskog: Tramp obelodanio - Ukrajina gubi teritorije

В. Н.

05. 05. 2026. u 09:37

UKRAJINA gubi svoje teritorije, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

Хладан туш за Зеленског: Трамп обелоданио - Украјина губи територије

Foto: Belga/Sipa USA/SPENCER PLATT/Getty images/Profimedia, Depositphotos/kittyfly/eabff

On je podsetio da je prethodna američka administracija, pod rukovodstvom Džozefa Bajdena, predala oružje Kijevu u vrednosti od 350 milijardi dolara, što je, prema njegovim rečima, apsurdno.

- Mi ga (oružje) prodajemo NATO-u, a oni ga distribuiraju. Reći ću to ovako: oni (Ukrajinci) mogu da se bore jer – bez obzira na to da li je tehnika odlična ili ne – imaju sposobnost da se bore - rekao je američki lider, komentarišući prodaju oružja iz Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je rekao za Zelenskog da je prepreden i još jednom naglasio posvećenost Sjedinjenih Američkih Država postizanju mirnog rešenja ukrajinskog sukoba.

Američki lider takođe je podsetio kako je na početku svog mandata u februaru 2025. godine u Beloj kući prekorio Vladimira Zelenskog i izjavio da se Zelenski ponašao agresivno.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Fudbal

0 16

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp