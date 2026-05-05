Nestao američki avion iznad Ormuskog moreuza? Proglašeno vanredno stanje, aktivirana šifra 7700 (Video)

AMERIČKI ratni vazduhoplovni avion KC-135 "Stratotanker" nestao je s radara. Proglašeno je vanredno stanje nakon što je aktivirana šifra 7700.

Prema podacima "Flight radar", amerrički vojni avion nestao je iznad Ormuskog moreuza, jednog od najkritičnijih i najnapetijih plovnih puteva na svetu.

Američka vojska podigla je odmah dva vojna helikoptera, iz vazduhoplovne baze Al Udeid u Kataru i u toku je potraga za avionom.

Informaciя sootvetstvuet svežim otčёtam iz otkrыtыh istočnikov (v osnovnom flight tracking i socseti) na 5 maя 2026 goda.



Čto proizošlo s KC-135R

•Amerikanskiй zapravщik KC-135 Stratotanker (odin iz starыh, 1963 goda postroйki) vыletel s bazы Al Dhafra (OAЭ) primerno v 3:35… pic.twitter.com/VbirsiCai0 — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) May 5, 2026

Ovaj incident se dešava usred povećanih tenzija u regionu, sa tekućim operacijama, izveštajima o ometanju GPS-a i pomorskim raspoređivanjem oko moreuza.

Još uvek nema zvanične potvrde od CENTCOM-a o statusu posade ili tačnom uzroku nestanka s radara.

BREAKING 🚨: A U.S. Air Force KC-135 refueling aircraft goes off radar over the strait of Hormuz immediately after declaring an emergency by transmitting code 7700 .... Developing... pic.twitter.com/LFA5gUcSeH — Jaovex (@realjaovex) May 5, 2026

Inače, KC-135 "Stratotanker" koristi se za dopunu goriva iz vazduha i ključna je podrška američkim borbenim avionima koji patroliraju iznad Ormuskog moreuza u jeku rata sa Iranom i blokadom tog ključnog čvorišta za transport nafte i gasa.

