Nestao američki avion iznad Ormuskog moreuza? Proglašeno vanredno stanje, aktivirana šifra 7700 (Video)
AMERIČKI ratni vazduhoplovni avion KC-135 "Stratotanker" nestao je s radara. Proglašeno je vanredno stanje nakon što je aktivirana šifra 7700.
Prema podacima "Flight radar", amerrički vojni avion nestao je iznad Ormuskog moreuza, jednog od najkritičnijih i najnapetijih plovnih puteva na svetu.
Američka vojska podigla je odmah dva vojna helikoptera, iz vazduhoplovne baze Al Udeid u Kataru i u toku je potraga za avionom.
Ovaj incident se dešava usred povećanih tenzija u regionu, sa tekućim operacijama, izveštajima o ometanju GPS-a i pomorskim raspoređivanjem oko moreuza.
Još uvek nema zvanične potvrde od CENTCOM-a o statusu posade ili tačnom uzroku nestanka s radara.
Inače, KC-135 "Stratotanker" koristi se za dopunu goriva iz vazduha i ključna je podrška američkim borbenim avionima koji patroliraju iznad Ormuskog moreuza u jeku rata sa Iranom i blokadom tog ključnog čvorišta za transport nafte i gasa.
(b92)
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
Napad na teretni brod kod Ormuskog moreuza: IRCG zatvorio ključni pomorski pravac
03. 05. 2026. u 22:00
Tanker sa tovarom LNG prošao kroz Ormuski moreuz, kreće se ka Indiji
02. 05. 2026. u 23:11
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Šta se to desilo na granici Ukrajine i Belorusije? Zelenski besan, preti komšijama: "Spremni smo!"
PREDSEDNIK je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
03. 05. 2026. u 09:37
Komentari (0)