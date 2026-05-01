"Dobar dan, profesionalci" Brnabić još jednom pitala N1 i novinarku "Vremena" da dokažu kada je izjavila da "očekuje nasilje na protestu"

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić ponovo je upitala tajkunsku N1 i novinarku "Vremena" da dokažu kada je to ona izjavila da očekuje "nasilje" na studentskom protestu.

- Dobar dan, poštovani profesionalci N1 i Jovana Gligorijević. Samo da vas podsetim da objavite gde sam i kada rekla da očekujem nasilje tokom najavljenog "studentskog" skupa. Verujem da nije toliko teško da mi odgovorite. Zar ne? Nemoguće da ste sve izmislili... - napisala je Ana Brnabić na svom X nalogu uz objavu.

Evo javno pozivam N1 i Jovanu Gligorijević da objave gde i kada sam izjavila da očekujem nasilje na "studentskom" (reč koju traže je "bloladerski") skupu koji će se održati u maju.



Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu. To, međutim, ne sprečava N1 i… pic.twitter.com/lK6bw9SxZh — Ana Brnabic (@anabrnabic) April 30, 2026