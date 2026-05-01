"Dobar dan, profesionalci" Brnabić još jednom pitala N1 i novinarku "Vremena" da dokažu kada je izjavila da "očekuje nasilje na protestu"
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić ponovo je upitala tajkunsku N1 i novinarku "Vremena" da dokažu kada je to ona izjavila da očekuje "nasilje" na studentskom protestu.
- Dobar dan, poštovani profesionalci N1 i Jovana Gligorijević. Samo da vas podsetim da objavite gde sam i kada rekla da očekujem nasilje tokom najavljenog "studentskog" skupa. Verujem da nije toliko teško da mi odgovorite. Zar ne? Nemoguće da ste sve izmislili... - napisala je Ana Brnabić na svom X nalogu uz objavu.
Preporučujemo
28. 04. 2026. u 20:51
27. 04. 2026. u 16:49
29. 04. 2026. u 12:35
Komentari (0)