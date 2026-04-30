Hladan tuš za Trampa: Popio "ne" iz Kremlja

PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da predsednik Rusije Vladimir Putin nije uputio poziv predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu da prisustvuje paradi povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi.

Alexey Zarubin / Alamy / Profimedia

"Ne", odgovorio je Peskov na pitanje novinara, prenose RIA Novosti.

Dan ranije, dvojica lidera su razgovarala telefonom više od sat i po vremena, podseća agencija.

Putin je američkog kolegu informisao o spremnosti Rusije da proglasi primirje povodom Dana pobede 9. maja. Kako je navedeno, saglasili su se i da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, uz podsticaj evropskih partnera, pokušava da produži sukob.

Peskov je istakao da je Dan pobede 9. maj poseban praznik i da bi objava prekida vatre u tom periodu bila posebno značajna. Na paradi u Moskvi, očekuju se i strani gosti, a među njima i premijer Slovačke Robert Fico, navodi agencija.

(Tanjug)