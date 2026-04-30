Tramp ipak uspeo da ih uvuče u rat protiv Irana: Iranci udarili, Britanci brutalno uzvratili - prvi okršaj Londona i Teherana

Симеуновић А. Милош

30. 04. 2026. u 10:04

PRIPADNICI Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) oborili su više od 100 iranskih dronova i raketa tokom višenedeljnih napada na koalicionu bazu u Iraku, saopšteno je iz vojnih izvora.

Faiz Dila / Alamy / Profimedia

Prema navodima, baza koju britanske snage pomažu da štite bila je meta oko 28 dronova i raketa dnevno tokom perioda pojačanih tenzija između SAD, Izraela i Irana, pre nego što je postignut privremeni prekid vatre, preneo je Skaj njuz.

Britanski vojnici su koristili sisteme za protivvazdušnu odbranu kako bi presretali dolazeće letelice, a iz Ministarstva odbrane te zemlje navode da bi, bez njihove intervencije, baza pretrpela ozbiljna oštećenja. Tokom posete lokaciji, britanski ministar oružanih snaga Alister Karns ocenio je da je odbrambeni sistem bio ključan za zaštitu objekta, koji je bio među najčešće gađanim koalicionim bazama u regionu.

Načelnik RAF-a Harv Smit rekao je da sukobi u regionu pokazuju sve veći značaj sistema za borbu protiv dronova, uz najavu razmatranja dodatnih ulaganja u britansku protivvazdušnu odbranu.

On je naveo da bi izgradnja sistema sličnog izraelskoj Gvozdenoj kupoli za celu teritoriju Velike Britanije bila izuzetno skupa, ali da se razmatra zaštita ključnih gradova i infrastrukture. Britanske snage i dalje su raspoređene u bazi kao deo koalicije koja već godinama deluje u regionu, prvobitno usmerene na borbu protiv Islamske države.

Kraj: Tramp proglasio vojni poraz Ukrajine

