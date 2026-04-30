Ostali sportovi

Rusija je zgrožena! Ne može da veruje šta su uradili Turci (VIDEO)

Новости онлине

30. 04. 2026. u 19:38

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "Specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, uglavnom skrajnuta kada se o sportu radi, zbog brojnih međunarodnih sankcija. Ali, sportske vesti koje, u najavi, treba da obraduju Ruse - ponekad ih šokiraju. Kao ova.

Foto: Depositphotos / borkus

Naime, ruski bokser Sergej Gorohov i kompletan njegov tim završio je u bolnici jer su ih besni navijači, koristeći čak i stolice, isprebijali posle meča za svetsku titulu u UBO verziji.

Gorohov je sa svojim saradnicima doputovao u Trabzon, kako bi se za šampionski pojas borio protiv Emirhana Kalkana.

Zvanično posmatrano, meč je okončan kako i treba - pobedom jednog od takmičara.

Turcima se, međutim, nije svidelo što taj takmičar - nije njihov ljubimac.

Gorohov jeste pobedio u borbi za svetsku titulu, ali mu nije data prilika da uživa u trijumfu: publika, iznervirana zbog poraza lokalnog sportiste, utrčala je u ring.

Nekoliko desetina ljudi napalo je ruskog boksera i njegov tim, a usledio je pravi linč.

Korišćene su i pesnice, i noge, i pomenute stolice...

Pred vama je i video snimak tog skandala.

Imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molim sve kojima od takvih scena može da pozli, kao i maloletne lica, da ne emituju ovaj snimak.

Ponavljamo, u pitanju je uznemirujući video snimak koji sadrži scene ekstremnog nasilja.

---

Kako javljaju ruski mediji,nakon što je kompletan tim ruskog boksera odveden u bolnicu, oni su, posle ukazivanja najvažnije medicinske pomoći, odmah otišli u avion i krenuli nazad za Rusiju.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Lawa Group donirala trim stazu u Bloku 6: Prvi investitor koji ulaže u zajednicu

Lawa Group donirala trim stazu u Bloku 6: Prvi investitor koji ulaže u zajednicu