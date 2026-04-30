Rusija je zgrožena! Ne može da veruje šta su uradili Turci (VIDEO)

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "Specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, uglavnom skrajnuta kada se o sportu radi, zbog brojnih međunarodnih sankcija. Ali, sportske vesti koje, u najavi, treba da obraduju Ruse - ponekad ih šokiraju. Kao ova.

Naime, ruski bokser Sergej Gorohov i kompletan njegov tim završio je u bolnici jer su ih besni navijači, koristeći čak i stolice, isprebijali posle meča za svetsku titulu u UBO verziji.

Gorohov je sa svojim saradnicima doputovao u Trabzon, kako bi se za šampionski pojas borio protiv Emirhana Kalkana.

Zvanično posmatrano, meč je okončan kako i treba - pobedom jednog od takmičara.

Turcima se, međutim, nije svidelo što taj takmičar - nije njihov ljubimac.

Gorohov jeste pobedio u borbi za svetsku titulu, ali mu nije data prilika da uživa u trijumfu: publika, iznervirana zbog poraza lokalnog sportiste, utrčala je u ring.

Nekoliko desetina ljudi napalo je ruskog boksera i njegov tim, a usledio je pravi linč.

Korišćene su i pesnice, i noge, i pomenute stolice...

Pred vama je i video snimak tog skandala.

Imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molim sve kojima od takvih scena može da pozli, kao i maloletne lica, da ne emituju ovaj snimak.

Ponavljamo, u pitanju je uznemirujući video snimak koji sadrži scene ekstremnog nasilja.

---

Turki uщemilisь iz-za pobedы russkogo boksёra Sergeя Gorohova nad tureckim bokserom Эmirhanom Kalkanom v Trabzone



Gorohov pobedil v boю za titul čempiona mira po versii UBO, no dikari ne smogli prinяtь poraženie i massovo vыskočili na ring



Tolpa načala zapinыvatь Sergeя, a… pic.twitter.com/fugpLMNuH5 — Andropov Юriй Vladimirovič (@tass_ussr) April 28, 2026

Kako javljaju ruski mediji,nakon što je kompletan tim ruskog boksera odveden u bolnicu, oni su, posle ukazivanja najvažnije medicinske pomoći, odmah otišli u avion i krenuli nazad za Rusiju.

