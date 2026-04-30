Iran je jutros bio zapanjen, a sada je Tramp u šoku! Ovo uopšte nije očekivao

Dok još traje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina. Ali i Kanada - koja je priredila pravi skandal.

Dok predsednik SAD Donald Tramp, sudeći bar po njegovoj nedavnoj izjavi, smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, njemu je stigao iranski odgovor koji uopšte nije očekivao. A onda su Iranci doživeli šok.

Do prošle nedelje je još i trajala neizvesnost oko učešća Irana na turniru koji će leta 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko, jer sam Iran još nije bio doneo odluku u vezi sa učešćem nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu, ali izgleda da je to i rešeno:

Naime, iranska Vlada je objavila spremnost reprezentacije za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine baš u Sjedinjenim Državama. Onda je i poslala delegaciju na najveće i najvažnije zasedanje svetske kuće fudbala. Ali...

Skandal: Kanada na aerodromu odbila da dozvoli ulazak predsedniku Fudbalskog saveza Irana!

Mehdi Tadž je pošao u Vankuver, kako bi od danas, 30. aprila, prisustvovao Kongresu FIFA.

Međutim, na aerodromu u Torontu, Tadžu i još dvojici predstavnika fudbalske federacije je odbijen ulazak uprkos tome što su imali vize.

Razlog?

"Iako ne možemo da komentarišemo pojedinačne slučajeve zbog zakona o privatnosti, naša vlada je bila jasna i dosledna: zvaničnicima Korpusa Čuvara Islamske revolucije (kod nas još poznate i kao Revolucionarna garda ili Iranska revolucionarna garda) nije dozvoljen ulazak u Kanadu i za njih nema mesta u našoj zemlji!", saopštila je pres služba Ministarstva za državljanstvo i imigraciju Kanade.

A onda...

Šok sa Trampa, Amerikance ali i Kanađane!

Iako se Trampova opaska "da Iranci možda ne bi trebalo ni da učestvuju" poklapa sa kanadskom "marš odavde!" politikom za nepodobne Irance, i jedne i druge je šokirala FIFA.

Jer, em je uputila hitno izvinjenje čelnicima iranskog Saveza, em im je nagovestila da će ih ona u svom sedištu ugostiti (kako bi se sve oko Mundijala što normalnije rešilo).

Evo kako je o tome upravo objavila iranska novinska agencija VANA:

"Fudbalski savez Islamske Republike Iran objavio je da je njegov predsednik, Mehdi Tadž, zajedno sa generalnim sekretarom Hedajatom Mombinijem i zamenikom generalnog sekretara Hamedom Momenijem, odlučio da se vrati nakon što su se suočili sa neprimerenim tretmanom na aerodromu u Torontu.

Prema saopštenju, delegacija je otputovala u Kanadu sa zvaničnim vizama kako bi prisustvovala Kongresu FIFA. Međutim, nakon onoga što su imigracione vlasti opisale kao „neprihvatljivo ponašanje“, odlučili su da ne nastave putovanje i vratili su se u Tursku prvim raspoloživim letom. U saopštenju se takođe navodi da je tokom incidenta upućena uvreda jednoj od institucija iranskih oružanih snaga.

Nakon događaja, zvaničnici FIFA kontaktirali su iransku delegaciju, izrazivši duboko žaljenje zbog incidenta. Takođe su najavili da će se uskoro u sedištu FIFA održati sastanak između predsednika FIFA i visokih zvaničnika Iranskog fudbalskog saveza kako bi se razgovaralo o aranžmanima za učešće iranske reprezentacije na Svetskom prvenstvu".

Kako je Iran uopšte saopštio da želi na Mundijal?

To je nedavno objavila portparolka Vlade, Fatemeh Mohadžerani.

- Ministarstvo omladine i sporta objavilo je punu spremnost našeg nacionalnog fudbalskog tima za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Državama, prema uputstvima ministra. Preduzete su sve neophodne mere kako bi se osigurao uspešan nastup tima - rekla je Mohadžerani, a prenela je agencija Asošijejted pres, pozivajući se na iransku državnu televiziju.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvo sa 48 reprezentacija, a planirano je da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako su fudbaleri Irana ganuli ceo svet

Podsetimo, minulih dana emotivna scene desila se na dva prijateljska meču koje su odigrali fudbaleri Irana.

Najpre su se susreli Iranci i - Nigerija.

Iranska reprezentacija je pred tu utakmicu na dirljiv način odala počast ubijenim učenicama u bombardovanoj školi u Minabu.

Fudbaleri su izašle na teren pred pomenuti meč - noseći dečje rančeve.

The Iran national football team honored the Minab schoolgirls by holding small backpacks during the national anthem. pic.twitter.com/6ZisYEPcxT — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Podsetimo, američke snage su 28. februara izvršile raketni napad na školu u Minabu.

Tom priilom ubijeno je oko 170 ljudi, uglavnom učenica te škole.

Potom su Iranci, takođe u Turskoj, odigrali i meč sa Kostarikom.

Još jedan prijateljski.

I još jedan - uz podsećanje, i sebe i sveta, na pobijenu decu.

Ovoga puta su i stručni štab i fudbaleri nosili fotografije stradalih mališana:

