Razgovarali Putin i Tramp: Ruski lider poslao jasnu poruku američkom kolegi

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp razgovarali su telefonom.

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

To je saopštio pomoćnik ruskog šefa države Jurij Ušakov.

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je svom američkom kolegi da će ciljevi SVO biti postignuti u svakom slučaju.

Putin je obavestio Trampa o spremnosti da proglasi prekid vatre u zoni SVO do Dana pobede, 9. maja.

- Takođe je pomenuto da je Rusija od početka 2025. godine predala Ukrajini više od 20.000 tela poginulih, dok su oni nama predali nešto više od 500 - rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Američki predsednik je pozitivno ocenio Putinovu nedavnu odluku o uskršnjem primiriju.

Trampove osobe od poverenja nastavljaju kontakte i sa Moskvom i sa Kijevom, dodao je on.

O situaciji na Bliskom istoku

Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu i Persijskom zalivu.

- Rusija nastavlja aktivne kontakte sa Iranom i zemljama Persijskog zaliva, Izraelom i SAD - naveo je Ušakov i dodao da Putin smatra da je ispravno da se nastavi režim prekida vatre jer će to doprineti stabilizaciji situacije.

Kako je naveo, u Moskvi smatraju da bi kopnena operacija SAD protiv Irana bila opasna.

Tramp je dao svoje ocene u vezi sa sukobom u Iranu.