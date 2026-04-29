Razgovarali Putin i Tramp: Ruski lider poslao jasnu poruku američkom kolegi
Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp razgovarali su telefonom.
To je saopštio pomoćnik ruskog šefa države Jurij Ušakov.
Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je svom američkom kolegi da će ciljevi SVO biti postignuti u svakom slučaju.
Putin je obavestio Trampa o spremnosti da proglasi prekid vatre u zoni SVO do Dana pobede, 9. maja.
- Takođe je pomenuto da je Rusija od početka 2025. godine predala Ukrajini više od 20.000 tela poginulih, dok su oni nama predali nešto više od 500 - rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
Američki predsednik je pozitivno ocenio Putinovu nedavnu odluku o uskršnjem primiriju.
Trampove osobe od poverenja nastavljaju kontakte i sa Moskvom i sa Kijevom, dodao je on.
O situaciji na Bliskom istoku
Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu i Persijskom zalivu.
- Rusija nastavlja aktivne kontakte sa Iranom i zemljama Persijskog zaliva, Izraelom i SAD - naveo je Ušakov i dodao da Putin smatra da je ispravno da se nastavi režim prekida vatre jer će to doprineti stabilizaciji situacije.
Kako je naveo, u Moskvi smatraju da bi kopnena operacija SAD protiv Irana bila opasna.
Tramp je dao svoje ocene u vezi sa sukobom u Iranu.
